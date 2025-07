Alessandra Amoroso interrompe il concerto: “La mia Penny scalciava nel pancione"

Durante il concerto del 18 luglio ad Asti, Alessandra Amoroso si è dovuta fermare per un momento: non per un problema tecnico o di voce, ma perché la sua bambina ha iniziato a scalciare nel pancione. “ Posso raccontare quello che succede? Già io sono rimbecillita… ”, ha detto con un sorriso emozionato rivolgendosi al pubblico. “ Di solito quando canto non la sento mai, forse perché il movimento la culla. Ma stavolta ho sentito una botta mentre avevo la mano sulla pancia. E ho perso il filo, come si è visto. Per due volte ”.

Una scena tenera, accolta con un applauso caloroso dal pubblico, che conferma quanto questa gravidanza stia rendendo ogni tappa del tour ancora più speciale per la cantante. Amoroso è in attesa della sua prima figlia, Penelope Maria, che ha già affettuosamente soprannominato "Penny". La bambina nascerà a fine settembre, e per questo Alessandra ha cancellato le ultime tre date del tour: Roccella Ionica, Macerata e la serata del 24 settembre a Napoli.

Continuerà ad esibirsi

Nonostante tutto, la cantante ha deciso di continuare a esibirsi fino ad agosto, portando avanti gli impegni in calendario con la consueta energia, anche se – come ha raccontato lei stessa – “ le corde vocali si stanno già ingrossando ”. Una sfida che affronta con forza e gratitudine: “ Sono una privilegiata, posso permettermi di stare su un palco in salute e avere una famiglia. Invece tante donne sono ancora costrette a scegliere tra il lavoro e la maternità. Servono tutele vere dalle istituzioni – ha aggiunto – fosse anche la stessa Meloni ad ascoltarmi ”.

Un momento di grande felicità per

Alessandra Amoroso, che condivide con i fan la gioia dell’attesa, il coraggio di restare sé stessa anche sul palco e la consapevolezza che, oggi più che mai, essere mamma e artista non dovrebbero mai essere due ruoli in conflitto.