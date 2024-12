"All I want for Christmas..." torna in testa alle classifiche (come ogni anno)

Vevo

"All I want for Christmas is you", basta dire questa frase e ci scatta nella testa il motivo, basta sentire due note e siamo già a Natale, e questo da trent’anni, da quando Mariah Carey pubblicò il singolo natalizio nel 1994. Neppure lei pensava a questo successo, praticamente le bastava questa canzone per vivere bene tutta la vita. In ogni caso, anche quest’anno, come tutti gli anni, la sentiremo ovunque. Insieme ai classici di Natale, film che non si schiodano dalla tv, per esempio.

"Mamma ho perso l’aereo", perché è ambientato a Natale, perché lo si può vedere con i bambini, ormai ne sappiamo a memoria ogni fotogramma, e comunque anche quest’anno molti li rivedranno come fosse la stessa cosa. Film evergreen di grande successo, meno per il protagonista bambino Macaulay Culkin, che non se la passa proprio come Mariah, ma si sa, a volte crescere fa male. Fosse rimasto sempre piccolo ora saremmo a "Mamma ho perso il mio Iphone 16", "Mamma ho perso il mio fucile d’assalto" (versione texana), mentre "Mamma ho perso l’infanzia" sarebbe un film drammatico. È comunque un film degli anni Ottanta (anche se uscito nel 1990), dell’immaginario degli anni Ottanta (da Stranger Things a Ready Player One) che non smette di tornare nelle serie e al cinema, è l’unico decennio che si rimpiange, e su cui si era sbagliato Raf cantando "Cosa resterà di questi anni Ottanta", ma come cosa, tutto.

La stessa "All I want for Christmas is you" è molto anni Ottanta (eravamo lì lì però, anche perché invece è dei Novanta che è rimasto poco). Non per altro sui social, tra Instagram e Tik Tok, spopolano le scene dei film degli anni Ottanta, che anche i più giovani si vanno a cercare. E "Una poltrona per due" quest’anno torna al cinema, è ora di finirla di passarlo solo in televisione.

Sono quelle canzoni e quei

film di cui ogni anno una parte del tuo cervello dice basta, non ne posso più, ma dall’altra non riesci a fare a meno di ascoltare e di guardare. A me va bene tutto, l’importante, per me, è evitare le cene con i parenti.