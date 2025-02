Almasri, Cruciani smaschera la sinistra: "Verginelle che fingono di non avere le mani sporche"

Ascolta ora 00:00 00:00

Dibattito rovente sul caso Almasri, il generale libico scarcerato e rimpatriato tra le polemiche. Il governo è finito nel mirino dell'opposizione, che oggi si è resa protagonista della consueta sceneggiata in Parlamento per denigrare l'operato di Giorgia Meloni e dei suoi ministri. L'addebito è ormai noto: aver gestito il dossier in maniera pessima. Ma la realtà è un'altra secondo Giuseppe Cruciani: la sinistra si sarebbe comportata nello stesso identico modo.

Intervenuto nel consueto appuntamento con "La Zanzara" su Radio 24, il giornalista non ha utilizzato mezzi termini: "Ci sono le verginelle del centro sinistra che attaccano il governo, è il loro mestiere, per carità, ma fanno finta di non avere le mani sporche, di non essersi mai sporcati le mani per la ragion di Stato". Cruciani ha poi aggiunto, rincarando la dose: "Hanno trattato anche loro con i peggiori delinquenti! Mi fate ridere! Fate ridere i polli! Dicono che non avrebbero riconsegnato il libico... ma smettetela, avete trattato con i peggiori criminali come tutti i governi. La vostra è ipocrisia pura! Ma fanno il lavoro dell'opposizione e vanno a testa bassa contro il governo”.

Nel corso del dibattito con David Parenzo, ben più attento a criticare il governo e a sostenere le ragioni della sinistra, Cruciani ha ribadito: "Il governo ha fatto una cosa nell'interesse nazionale, riportando indietro Almasri perchè altrimenti ci rimandano i migranti e abbiamo i nostri interessi del petrolio".

Non è mancata una battuta sul vivace scontro tra Bruno Vespa e Giuseppe Conte - tra i più feroci critici del governo di centrodestra - sulla vicenda: "Conte avrebbe riconsegnato Almasri come avrebbe fatto qualsiasi presidente del Consiglio italiano. Ma dai...".