Amos Bocelli in ospedale a Olbia dopo un panino: paura per un’intossicazione

Paura per Amos Bocelli, figlio del celebre tenore Andrea Bocelli, finito al pronto soccorso di Olbia dopo aver accusato un malore in seguito al consumo di un panino in un chiosco di Porto Cervo. Il giovane, 27 anni, ha avvertito forti dolori addominali, nausea e altri sintomi compatibili con un’intossicazione alimentare, scatenando il timore – vista i recenti avvenimenti – di un possibile caso di botulino.

La corsa in ospedale

La famiglia Bocelli si trova in vacanza in Sardegna, come spesso accade durante l’estate. Dopo l’insorgenza dei sintomi, Amos è stato accompagnato in ospedale da suo padre, mentre Bocelli jr. è stato preso in carico con tempestività dal personale medico e infermieristico, il tenore “ è rimasto per ore nella sala d’attesa ” e “ ha scambiato qualche battuta e chiacchierato con i sanitari e con le altre persone che stavano aspettando come lui, in attesa che i controlli chiarissero il quadro ”.

Fortunatamente, si è trattato solo di un falso allarme: nessun legame con i recenti

casi di intossicazione da botulino che stanno preoccupando il Paese. Nella notte tra il 10 e l’11 agosto, padre e figlio hanno potuto fare ritorno a casa, rassicurati dalle condizioni di salute ormai stabili del giovane.