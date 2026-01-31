"Un angelo con il volto di Giorgia Meloni". La segnalazione nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma

Un angelo con il volto della premier Giorgia Meloni. Accade a Roma, precisamente nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, dove di recente sono stati effettuati alcuni lavori di manutenzione e restauro. Qualcuno, forse un visitatore, ha notato che una delle due figure angeliche effigiate sulla parete ai lati del busto marmoreo di Umberto II di Savoia avrebbe i lineamenti del viso somiglianti a quelli della presidente del Consiglio.

L'angelo con il volto di Meloni

A riportare la segnalazione è il quotidiano La Repubblica. Secondo quanto ricostruito, prima del restauro, il monumento funebre di Umberto II era affiancato da due angeli, entrambi con i tratti di un cherubino generico. Oggi uno di essi ricorda i lineamenti di una figura femminile alata che regge un cartiglio su cui è disegnato lo Stivale. Da qui la bizzarra suggestione sulla somiglianza con Giorgia Meloni.

Chi è il restauratore che ha fatto l'intervento

A quanto emerso, l'intervento non sarebbe stato eseguito dai restauratori professionisti impegnati nel rifacimento di altre aree della basilica, bensì da un volontario, Bruno Valentinetti. Lo si evince da una firma visibile sul cartiglio e riportante, per l'appunto, il suo nome. L'uomo viene descritto come un sacrestano e decoratore, presente in chiesa ogni mattina dalle 8 alle 12. Da una ricerca in Rete risultano altri lavori, quasi tutte opere ecclesiali, attribuite a Valentinetti, come la decorazione della stessa cappella nel 2002. Avrebbe collaborato anche alla realizzazione di alcune raffigurazioni ornamentali presso la residenza di Macherio di Silvio Berlusconi. Infine, in passato, si sarebbe candidato in politica con La Destra - Fiamma Tricolore nel I Municipio di Roma.

I controlli

La vicenda solleva alcuni interrogativi sulle modalità dell'intervento nella basilica, ma soprattutto sui controlli da parte della Sovrintendenza incaricata di sorvegliare i restauri.

Certo, non si può escludere a priori la buonafede del restauratore, ma è pur vero che latra l'angelo e la premier Giorgia Meloni sia evidente. Che si tratti solo di una singolare suggestione? Sta di fatto che la bizzarra segnalazione potrebbe provocare delle reazioni.