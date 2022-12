Anvedi che strano Elsa Fornero, lo "sporco bianco" Lloris e Meloni: quindi, oggi...

- Sul price cap bisognerebbe leggere cosa scrive Davide Tabarelli, presidente di Nomisma, ma pure Goldman Sachs. Primo: il tetto al prezzo non servirà a molto, rischia di alterare il mercato e soprattutto fissa un costo 9 volte più alto di quello che dovevamo sostenere a agosto del 2021. Secondo: quello che dovremo fare veramente la prossima estate è ridurre i consumi. Tenetevi pronti.

- Va anche detta un’altra cosa. Il fatto che l’Europa abbia fissato un tetto al prezzo del gas, che è la base dell’energia, cioè la base dell’intera economia, ci allontana e non poco dalla condizione di “economia del libero mercato”. Non siamo a livello del dirigismo, ma poco ci manca. Ci stiamo abituando all'idea.

- Google sta mettendo a punto un software che dovrebbe decifrare la calligrafia del 99% dei dottori. In pratica basterà scattare una foto e Google tradurrà dal geroglifico all’italiano, permettendo una facile comprensione dei medicinali menzionati. Sarebbe una rivoluzione, anche se basterebbe costringere i medici a vergarle in stampatello.

- Al più, di quella mantella qatarina indossata da Messi, possiamo solo dire che sopra la maglia dell'Argentina sta proprio male. Il resto è retorica sciocca.

- Resta da capire cosa sia successo davvero nello spogliatoio francese, e perché Benzema abbia lasciato la Nazionale dopo l'infortunio quando avrebbe potuto provare a recuperare da Doha. I misteri, quelli veri.

- Ho letto il suo odierno articolo sulla Stampa e mi sento di riassumerlo così: Elsa Forneno non si capacita del fatto che un governo di centrodestra, che ha promesso aiuti agli autonomi, faccia una manovra che permette agli autonomi di festeggiare. Anvedi che strano.

- E infatti la prof dalle lacrime facili dà i suoi consigli alla Meloni, indicazioni che in sintesi sono: cambia il tuo programma e applica quello di centrosinistra. Bella idea, Elsa.

- Per quanto ignobile sia la corruzione, continuo a dire che è immorale in uno Stato di diritto tenere dietro le sbarre il papà e la mamma di una bambina di 22 mesi. Immorale. Eva Kaili e il compagno sono tecnicamente innocenti, magari avranno rubato ma non sono né assassini né pedofili né stupratori. Non possono inquinare un bel nulla né reiterare il reato. Figuriamoci fuggire ormai. Non ha senso tenerli entrambi in cella. Resto dell'idea che la Kaili dovrebbe tornare dalla figlia agli arresti domiciliari, fino ad eventuale condanna definitiva

- Condannato per violenza sessuale il ristoratore che palpò una giornalista fuori dallo stadio di fronte alle telecamere. Bene, ci può anche stare. Ci attendiamo facciamo qualcosa, almeno moralmente, contro quella gnocchissima ragazza in bikini che ha fatto lo stesso col giornalista della Rai a Doha. Perché una è violenza e l’altra goliardia?

- Sui social francesi spuntano insulti razzisti (“sporco bianco”) contro il portiere della nazionale Lloris per non aver parato un rigore manco per sbaglio. Lo stesso è successo ai calciatori neri che hanno sbagliato i rigori in finale. A dimostrazione che poi, in fondo, tutto il mondo è paese. Quale che sia il colore della tua pelle.

- Ieri erano uscite notizie su una presunta "ammissione" di Eva Kaili di essere a conoscenza delle operazioni di Panzeri e della presenza di soldi in casa. Ricostruzione oggi smentita dall'avvocato, che invece ritiene lei se ne sia accorta solo pochi secondi prima di chiedere al padre o a chi per lui di riportarli a Panzeri. Forse anche per questo la procura belga, che pure non ha fatto trapelare quasi nulla, ha avviato una indagine interna contro la fuga di notizie che rischia di compromettere l'indagine e comunque è una violazione del segreto. Ad avercene anche noi di magistrati così.

- "La Meloni si è commossa al Museo ebraico? Lo faccia per tutti i crimini commessi dai fascisti, non solo per la shoah!”, dice Moni Ovadia. ”Crederò ai sentimenti di una persona che è stata una militante e attivista politica del Movimento Sociale Italiano solo quando vedrò quella stessa commozione anche di fronte agli scempi commessi dai fascisti in Cirenaica e in Etiopia dove sono state assassinate 135mila persone in due giorni”. Mi aspetto che prima o poi le chiederanno di scusarsi pure per i morti causati dalle campagne militari dell’Impero Romano.

- Sarà un caso, ma abbiamo passato due anni a chiedere cosa ne pensassero delle misure adottate dal ministro Speranza ai vari Lopalco, Crisanti, Pregliasco, Viola, Capua e via dicendo. Chi più chi meno alla fine sono quasi tutti finiti alla corte del Pd e degli alleati, candidati ora in questa ora in quell’altra lista. E poi vi stupite del racconto che ne è uscito?

- La circolare del ministro Valditara che vieta l’utilizzo del cellulare in classe agli alunni è sacrosanta. Punto. Non mi pare che a noi un tempo fosse permesso, per dire, giocare col Game Boy.

- Una delle poche cose positive prodotte dal covid è la possibilità di richiedere al medico di base le ricette via mail. Facciamo in modo, almeno su questo, di non tornare indietro. Vi prego.