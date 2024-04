Aperta la caccia a Schlein, la bufala di Rep e Amadeus: quindi, oggi...

- Bello, bellissimo l’accordo sui migranti in Ue. Però lasciatemi essere scettico, più per esperienza che per diretta conoscenza del dossier. “Solidarietà obbligatoria, nessun Paese solo”. Questo titolo penso di averlo letto almeno 10 volte dal 2015 ad oggi. Quindi è legittimo avere delle riserve. No?

- Amadeus se ne va o forse resta? Pare l'accordo con Discovery sia cosa fatta. Unica certezza: guadagnerà una vagonata di soldi. E noi siamo felici per lui.

- Scontro tra il governo e Stellantis sulla produzione di euro in Italia. Il ministro Urso vuole “mettere in condizione” l’ex Fiat di produrre un milione di veicoli nel Belpaese, anche se occorrerebbe arrivare a 1,4 milioni per sostenere l’indotto attuale. È possibile tuttavia che alla fine il monopolio degli Agnelli finisca e che qualche altra impresa venga qui in Italia a fare automobili, il know how non manca. E tutto sommato se in libero mercato siamo, perché dovremmo affidarci solo agli Elkann?

- Se ne va O.J. Simpson, uno dei primi a capire che buttarla sul razzismo a volte aiuta.

- Una qualche ragione il governo ce l’ha a sostenere che se usi il “marchio” di Milano e chiami col nome della città nostrana una nuova Alfa, poi andarla a produrre in Polonia sa di controsenso. E forse puzza pure di mezza truffa al consumatore (chiedere a Ferragni, per maggiori informazioni). Produrla in Italia costa 10mila euro secchi in più per ogni automobile? Allora cambiategli nome.

- Date un premio all'Eurodeputato irlandese che si è alzato durante una discussione in Aula, ha fatto gli auguri al Torino e ha urlato "Juve m...". Genio totale. Ps: il tizio milita nella sinistra irlandese, giusto per dire che i buzzurri non sono tutti destroidi

- State a sentire il buon Francesco Boccia. Secondo il braccio destro di Elly Schlein, contro il premierato il Pd sarebbe “solo”. Il M5S infatti ha presentato solo 10 emendamenti e non vi sono grandi proteste grilline, men che meno a difesa del presidente della Repubblica con cui non hanno mai avuto un grande rapporto di amore. Speriamo la situazione regga. Perché se ad opporsi platealmente saranno solo i dem, allora magari è davvero la volta buona per sotterrare per sempre la presunta (e non giustificata) sacralità della Carta.

- Fa impressione la freddezza con coi Islmail Haniyeh, uno dei leader di Hamas, annuncia di aver perso figli e nipoti a Gaza. Fa impressione non per l’orrore della guerra, non è il primo e non sarà l’ultimo padre a soffrire per questo, e neanche per quel “ringraziare Dio per averci concesso l’onore del loro martirio”, ma per il fatto che mentre i palestinesi muoiono per le scelte folli dei loro leader, compresi si suoi figli, lui se ne sta tranquillo a vivere in Qatar. Non avrei il coraggio di guardarmi allo specchio.

- L’apertura di Repubblica sulla strage di Suviana: “Allarmi inascoltati”. In pratica si lascia intendere che la tragedia fosse già scritta e che le criticità erano emerse più volte. Balle. E lo scrive lo stesso cronista di Rep quando, ben nascosto all’interno, del pezzo, spiega che gli interventi su cui i sindacati avevano sollevato obiezioni riguardavano “saldature” e non erano “legati agli interventi oggetto dell’incidente” odierno. Non solo. Non è nemmeno detto che le segnalazioni possano essere giudicate interessanti dai pm. Ma intanto lo scandalo è servito.

- Ps: la storia degli appalti e dei subappalti è una scemenza colossale. Sapete perché? Perché qui parliamo di turbine tecnologiche e gli operai coinvolti erano ad alta specializzazione. Enel si era rivolta a leader del settore come Siemens, Voith e Abb. Mica pizza e fichi. Anche le auto di tutto il mondo montano freni costruiti da altre aziende, ma se se ne rompe uno non danno la colpa ad “appalti e subappalti” della filiera dell’automotive.

- Viviamo in un mondo in cui viene considerato un “diritto universale” acquistare un bambino tramite un utero in affitto e abortire un nascituro senza colpe. Chiamatemi bigotto, ma non ci vedo nessun progresso.

- Giuseppe Conte abbandona a sé stesso il Pd di Elly Schlein, mollando la giunta di Emiliano in Puglia. La caccia è aperta: l’ex presidente punta a spodestare dalla guida del centrosinistra una sempre più debole segretaria dem. Ed ha più amici all'interno del Pd di quanto i dem non stessi non vogliano ammettere…

- “Il quotidiano francese Libération ha lanciato un appello in favore del filologo classico italiano Luciano Canfora”, querelato da Giorgia Meloni. Cioè questo "illustre cattedratico italiano” (pensa gli altri…) definisce “neonazista nell’animo” un leader di partito, senza peraltro giustificazioni storiche, e Canfora dovrebbe godere di una qualche immunità? Mi spiegate perché? Solo perché è di sinistra, amichetto vostro e veste bene. Giusto?

- Ps: Canfora ha detto quel che ha detto di fronte ad una scolaresca di un istituto superiore. Una aggravante.

- Pps: Corrado Augias ci fa sapere che tra i firmatari dell’appello c’è anche “Jean-Luc Fournet, titolare di papirologia” ed è “interessante notare che il prof Fournet, al contrario di Canfora, propende per l’autenticità del papiro di Artemidoro! La sua firma ha dunque un doppio valore perché scavalca i dissidi accademici”.

Non ci dormiremo la notte.