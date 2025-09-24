Arcaplanet, Nicolò Galante lascia la carica di ad. Nominato Guillaume Seneclauze

Arcaplanet annuncia un importante cambio di leadership. A partire dal mese di ottobre 2025, Nicolò Galante lascerà la carica di amministratore delegato, ruolo che ricopre dal marzo 2022, passando il testimone a Guillaume Seneclauze.

Galante ha accompagnato Arcaplanet in una fase di profonda trasformazione e crescita. Sotto la sua leadership, la rete dei negozi è cresciuta da 400 a oltre 600 punti vendita, rafforzando la leadership di mercato e sviluppando un modello omnicanale unico in Italia. Un percorso sostenuto dal potenziamento dell’e-commerce, dal lancio dell’app mobile e da un avanzato programma di fidelizzazione, che hanno reso sempre più integrata l’esperienza tra fisico e digitale.

Il fondatore e azionista di maggioranza del Gruppo Fressnapf - che da dicembre 2024 ha acquisito Arcaplanet - Torsten Toeller, ha dichiarato: “Ringraziamo Nicolò per la sua straordinaria leadership e per la notevole trasformazione che ha guidato in Arcaplanet. Lascia un’azienda più forte, innovativa e pronta al futuro. Gli auguriamo il meglio per la sua prossima avventura”.

Galante ha fatto sapere che "è stato un privilegio guidare Arcaplanet in un percorso di crescita e trasformazione, spinto dai nostri clienti, dai loro animali e dal nostro impegno per l’innovazione costante. Sono grato a Maxim Crewe e Matteo Corà di Cinven per avermi scelto all’inizio del 2022 e per avermi offerto questa incredibile opportunità. Ringrazio anche Torsten Toeller, i nostri azionisti e i membri del consiglio, che hanno sempre rispettato l’identità unica di Arcaplanet. Ma soprattutto, ringrazio il fantastico management team di Arcaplanet e i tanti collaboratori appassionati che ogni giorno servono i nostri clienti con dedizione. Questi risultati sono merito loro. Sono sicuro che con Guillaume (Seneclauze), che conosco da diversi anni, Arcaplanet sarà in ottime mani per cogliere le future opportunità ed auguro a lui ed all’azienda tutto il bene possibile” chiarendo che lascerà l'azienda di comune accordo con gli azionisti dopo un periodo di transizione.

Il nuovo amministratore delegato, Guillaume Seneclauze, porta con sé oltre vent’anni di esperienza internazionale nel retail omnicanale, maturata in posizioni di rilievo in Carrefour e come Ceo di Monoprix in Francia. Con una conoscenza diretta del mercato italiano e una forte passione per gli animali, guiderà Arcaplanet nella prossima fase della sua integrazione in Fressnapf | Maxi Zoo, gruppo leader europeo nel settore pet care.

Matt Simister, Ceo del Gruppo Fressnapf, ha aggiunto: “L’obiettivo principale di Guillaume sarà guidare Arcaplanet nella sua prossima fase di crescita, costruendo sul solido lavoro svolto dal team locale sotto la leadership di Nicolò Galante. Con Guillaume a bordo, siamo certi che Arcaplanet rafforzerà ulteriormente la propria posizione di leader di mercato, beneficiando dell’appartenenza alla famiglia Fressnapf | Maxi Zoo e avanzando nella nostra missione condivisa: fare tutto il possibile per rendere la vita di animali e padroni più facile, migliore e felice”

