La sbandata, poi lo schianto contro il guardrail: morta Arianna Paola Alberga, barista di Mediaset

È stata ricordata da tutti come una ragazza allegra, sensibile, sempre disponile Arianna Paola Alberga, che di lavoro faceva la barista interna a Mediaset e viveva a Segrate. Ora non c'è più, a 26 anni un terribile incidente d'auto non le ha lasciato scampo.

La dinamica

Sembra un film dell'orrore la dinamica dell'incidente accaduto a Cinisello Balsamo. L'auto che sbanda su una curva e prende in pieno, abbattendolo, il palo della luce. La macchina però non si ferma e arriva all'inizio del guardrail che inizia poco dopo e che diventa una lama che entra dentro la Ford Focus nera, taglia il cofano, distrugge il vetro, sfonda l'abitacolo e ferisce a morte Arianna.

L'orrore alle due di notte, lungo il grande rettilineo di viale Fulvio Testi, al confine fra Cinisello Balsamo e Milano. La ragazza è morta sul colpo con ferite che si possono solo immaginare. Accanto a lei un ragazzo di 26 anni di origini albanesi e residente nel Lodigiano, che per fortuna è rimasto soltanto ferito ed è stato sottoposto ai controlli per verificare l’eventuale assunzione di alcol e stupefacenti.

Complicati i soccorsi

All'arrivo della polizia stradale e del 118 la situazione appare terribile. Vengono chiamati i Vigili del Fuoco che soltanto dopo molto tempo riescono a liberare sia la vittima, sia il ragazzo sul sedile accanto che viene portato d'urgenza al San Raffaele di Milano, in condizioni serie ma non in pericolo di vita.

Le rilevazioni

La polizia locale ha cercato di comprendere la dinamica dell'incidente e perché la macchina sia sbandata su una curva non particolarmente pericolosa, ma al momento non è ancora chiaro cosa sia realmente successo. Fondamentale sarà il racconto del passeggero.

Il grande dolore

Tanti i messaggi, anche di personaggi noti visto il lavoro all'interno di Mediaset, di

chi conosceva Arianna, che hanno mostrato vicinanza alla famiglia e speso parole profonde e sentite per la ragazza. Al momento non è stata fissata la data dei funerali, che saranno celebrati non appena conclusa l'autopsia.