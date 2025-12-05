Artigiano in fiera, Oh Bej! Oh Bej!: cosa fare a Milano per il ponte dell'Immacolata 2025

Il ponte dell’Immacolata è uno dei momenti più attesi dai milanesi, complice la coincidenza con la festa di Sant’Ambrogio, il 7 dicembre, e la giornata festiva dell’8 dicembre che quest'anno cade di lunedì, trasformando il tutto in un lungo weekend perfetto per godersi la città. Nonostante il freddo tipico della stagione, Milano si accende di luci, eventi e mercatini, offrendo un programma ricchissimo per chi vuole vivere appieno l’atmosfera natalizia senza allontanarsi troppo.

Tra gli appuntamenti immancabili tornano due pilastri della tradizione: Artigiano in Fiera, ospitato dal 6 al 14 dicembre a Fieramilano Rho con ingresso gratuito previo pass, e la storica fiera degli Oh Bej! Oh Bej!, che anima le vie intorno al Castello Sforzesco intorno al 7 dicembre con profumi, colori e sapori tipici del periodo. A questi si aggiungono le luminarie del centro, i mercatini natalizi e una lunga serie di iniziative culturali e artistiche che rendono il ponte un’occasione ideale per esplorare Milano.

Oh Bej! Oh Bej!: la festa più amata dai milanesi

Dal 5 all’8 dicembre 2025 torna la tradizionale fiera dedicata a Sant’Ambrogio. Le strade attorno al Castello Sforzesco si trasformano in un grande mercato all’aperto, dove si alternano bancarelle di artigiani, decorazioni natalizie, dolci, castagne, miele e idee regalo. Si tratta di uno degli appuntamenti più caratteristici del periodo, un viaggio tra profumi e tradizioni che conserva ancora oggi un fascino autentico e popolare.

L’accensione dell’albero in Piazza Duomo

Il cuore del Natale milanese si accende il 6 dicembre alle 17:00, quando in Piazza Duomo verrà inaugurato il grande albero di Natale. La cerimonia, sempre molto partecipata, anticipa la consuetudine del 7 dicembre e richiama ogni anno migliaia di persone.

Artigiano in Fiera: un viaggio tra culture e creatività

Dal 6 al 14 dicembre 2025, Fieramilano Rho ospita nuovamente Artigiano in Fiera, una delle manifestazioni più grandi dedicate al mondo dell’artigianato. Oltre 100 Paesi, profumi e sapori internazionali, oggetti fatti a mano, tessuti e creazioni uniche rendono la fiera un’esperienza coinvolgente, perfetta per chi è in cerca di regali originali o prodotti gastronomici per il pranzo e la cena delle feste. Tra panettoni, dolci tradizionali e specialità provenienti da ogni angolo del mondo, la visita si trasforma in un vero viaggio sensoriale. L’ingresso è gratuito.

Grazzano Visconti, il villaggio del Natale

A circa un’ora e mezza da Milano, Grazzano Visconti si conferma una delle mete più magiche per il periodo natalizio. Dal 6 al 30 dicembre (e fino al 6 gennaio) il borgo medievale si trasforma in un vero e proprio villaggio di Natale, con oltre 80 espositori, la Casa di Babbo Natale, pista di pattinaggio, spettacoli, cori gospel, villaggio degli elfi, cinema a tema e una grande ruota panoramica. L’ingresso al “Paese del Natale” costa 12 euro (gratuito per i bambini sotto i 3 anni). Un’esperienza suggestiva, perfetta soprattutto per famiglie con bambini.

Wunder Mrkt allo Spirit de Milan

Il 7 dicembre torna anche il Wunder Mrkt, ospitato negli spazi dello Spirit de Milan. Ogni domenica di dicembre è possibile passeggiare tra oltre 100 espositori selezionati che propongono artigianato indipendente, vintage, oggetti di design, vinili e pezzi unici. L’atmosfera industriale del luogo, unita a musica dal vivo e cibo, crea un mercatino natalizio dall’anima creativa e contemporanea.

Un ponte all’insegna della cultura

Per chi preferisce un weekend all’insegna dell’arte, un’ottima scelta è la visita alla Pinacoteca Ambrosiana e alla suggestiva Cripta di San Sepolcro. Nel percorso museale si possono ammirare opere come il Cesto di frutta di Caravaggio, la Scuola di Atene di Raffaello, il Ritratto di Musicista di Leonardo da Vinci e i fogli del Codex Atlanticus. La visita prosegue poi nella cripta medievale, uno spazio silenzioso e carico di fascino, tra i più particolari del centro storico.

La magia della Prima della Scala

Il 7 dicembre, come da tradizione, Milano celebra la Prima della Scala, momento simbolo del calendario culturale della città. Anche senza biglietto, il clima che si respira tra Piazza della Scala e Galleria Vittorio Emanuele II vale la passeggiata: eleganza, tradizione e atmosfera da grande evento. Per il 2025 è in programma “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk” di Šostakovič. Chi non potrà assistere alla rappresentazione potrà comunque visitare il Museo e gli ambienti storici del teatro, aperti l’8 dicembre con visite dedicate.

Un ponte ricco di tradizioni

Tra mercatini storici, fiere di respiro internazionale, arte, cultura e atmosfere natalizie, il ponte dell’Immacolata 2025 offre a Milano un programma capace di soddisfare ogni gusto.

Che si cerchi un’esperienza autentica come gli Oh Bej! Oh Bej!, un’immersione nel mondo dell’artigianato globale, una giornata tra arte e storia o una gita fuori porta dall’atmosfera fiabesca, la città e i suoi dintorni offronoper vivere al meglio l’inizio delle festività.