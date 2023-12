"Lo attaccano sulle auto". Attenzione alla truffa dell'adesivo: come funziona

Attenzione a questo nuovo stratagemma scovato dai criminali per fregare gli ignari cittadini: si tratta della truffa dell'adesivo, metodo studiato ad hoc per convincere gli automobilisti di qualcosa che invece non esiste affatto. A denunciare la situazione è il portale online motorzoom.it, che spiega come sia facile cadere nell'inganno, e invita tutti a verificare sempre ciò che ci troviamo di fronte, prima di finire nella trappola.

I falsi adesivi

Nel caso in esame la truffa avviene in un parcheggio e riguarda, per l'appunto, il posto auto in cui intendiamo lasciare la nostra vettura. Va detto che in questi tempi trovare parcheggio è davvero difficile, se non impossibile in certe zone, e gli automobilisti sono costretti a rispettare tutta una serie di regole che rende ancora più complessa la ricerca. Se i posti delimitati da striscie bianche sono gratuiti, la maggior parte, quelli caratterizzati dalle struscie blu, sono a pagamento ed è necessario acquistare un ticket per poter posteggiare. Nel bigliettino figurano il numero di targa, e la data e l'orario di inizio e fine della sosta. In caso non si rispetti il tempo indicato, scatta la multa.

Se rispettare tutto questo non fosse abbastanza, ecco che gli automobilisti devono imparare anche a riconoscere potenziali truffe, sempre dietro l'angolo. Ad alcune persone, infatti, è capitato di trovare degli strani adesivi incollati alle loro auto. Di cosa si tratta?

Chi li ha visti li descrive come dei biglietti adesivi trovati sulle macchine posteggiate, contenenti messaggi molto credibili, capaci di far cadere facilmente in errore. Nei biglietti, sostanzialmente, si informa la vittima di aver posteggiato in un parcheggio vietato. Il tutto viene accompagnato da velate minacce in termini economici. Si fa riferimento, infatti, a una sanzione dovuta a parcheggio "su terreno privato senza permesso". Credere nell'inganno è abbastanza facile, purtroppo molti non si accorgono che è una truffa.

Come comportarsi

Lo scopo di chi applica gli adesivi potrebbe essere quello di impedire alle persone di parcheggiare in un determinato posto, ma non solo. Il truffatore potrebbe trovarsi nei paraggi e, una volta accertato che la vittima abbia letto il biglietto, entrare in azione e pretendere del denaro.

Come comportarsi se troviamo uno di questi adesivi sull'auto? Il consiglio è quello di non fare proprio nulla e ignorarlo. Il biglietto non può nuocerci in alcun modo. Basta ricordare che nessuna reale violazione delle regole viene segnalata con questi metodi.