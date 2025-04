Attenzione a WhatsApp Image Scam, la nuova truffa svuota conto: come funziona e a cosa stare attenti

Ascolta ora 00:00 00:00

Si sta diffondendo l'allarme per una nuova truffa che circola su WhatsApp ed ha già mietuto numerosissime vittime. Gli esperti del settore la chiamano WhatsApp Image Scam e a quanto pare sono milioni i conti correnti svuotati grazie a questo pericoloso raggiro.

Tutto parte da delle immagini che paiono assolutamente innocue: purtroppo l'invio di queste immagini consente ai criminali di infettare cellulari e dispositivi elettronici. Nel mirino dei malviventi ci sono le coordinate bancarie dei malcapitati, ma non vengono disdegnati neppure i dati sensibili e personali.

Come abbiamo detto, la trappola si trova nascosta dietro le immagini. In questo caso, infatti, gli hacker non hanno bisogno di inventare stratagemmi per convincere le vittime ad aprire un link melevolo. Basta inviare un'immagine contenente un malware. Se l'utente raggiunto su WhatsApp scarica l'immagine e la salva, il virus infetta il telefono e si attiva, creando una sorta di faglia attraverso la quale i cybercriminali possono operare. Vengono sottratti dati e documenti personali, ma non solo. Volento, i malviventi possono prendere possesso dell'intero dispositivo da remoto. Tanti, purtroppo, sono caduti nella trappola.

Ma come riconoscere la truffa? Il messaggio contenente l'immagine arriva da un numero sconosciuto, e già questo dovrebbe scoraggiare dallo scaricare l'immagine. Non solo. L'immagine è accompagnata dalla richiesta di prendere visione del documento per identificare una persona. Spesso si aggiungono messaggi con richieste d'aiuto, o storie relative a persone scomparse. Tutto per smuovere l'animo della vittima prescelta. Purtroppo, basta scaricare la foto per compromettere completamente il telefono, che diventa del tutto permeabile. Gli hacker si muovo con rapidità e destrezza, tanto che il malcapitato si accorge della situazione solo dopo che il danno è già stato fatto. Sono state moltissime le segnalazioni di conti correnti svuotati.

Questo tipo di truffa ha colpito in varie aree del mondo, e sta cominciando a diffondersi anche in Italia, ecco perché è importante saper riconoscere il pericolo.

Gli esperti consigliano di non aprire messaggi sospetti che arrivano da numeri sconosciuti. Un'altra cosa da fare è sicuramente quella di disattivare il: è sufficiente agire sulle "impostazioni" di WhatsApp e disabilitare la funzione nel menu relativo ai Media.