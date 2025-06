Bagagli aerei non consegnati all'arrivo: quanti sono e quanto costano alle compagnie

Ascolta ora 00:00 00:00

Meno bagagli persi o consegnati in ritardo dalle compagnie aereo, ma il lavoro da fare rimane ancora tanto. Questo quanto emerge dall'ultimo report di Sita Baggage, società che si occupa della gestione del bagagli in tutte le sue fasi.

Stando alla recente relazione, il 2024 è stato un anno record per quanto riguarda i viaggi in aereo a livello globale. A spostarsi sono stati ben 5,3 miliardi di persone, tanto che si parla di numero più alto raggiunto nella storia dell'aviazione. Tuttavia, contrariamente alle aspettative, è diminuito il dato relativo alle valigie perse o consegnate in ritardo. Un risultato considerevole, se si pensa a quanti passeggeri si sono registrati nello scorso anno.

Se nel 2023 sono stati conteggiati 6,9 bagagli persi su 1000 passeggeri, nel 2024 il dato è sceso a 6,3, con un miglioramento del 67% rispetto al 2007. Questo va rapportato al fatto che, come abbiamo evidenziato, il 2024 è risultato l'anno con maggior numero di passeggeri (+8,2%), con ben 33,4 milioni di bagagli. Di questi 33,4 milioni, diversi hanno riportato delle irregolarità. Il 66% di questi è stato risolto entro 48 ore tramite Sita WorldTracer. Entrando nello specifico, il 25% dei bagagli è stato rintracciato entro 12 ore, il 38% entro 24 ore e il 37% entro 48 ore.

Il lavoro da fare, tuttavia, è ancora tanto. Si pensi che in Europa 28 valigie al minuto riscontrano dei problemi. E nel 2024 le irregolarità relative ai bagagli sono costate all'industria circa 5 miliardi di dollari. I buoni risultati, in ogni caso, si sono ottenuti grazie all'uso sapiente della tecnologia.