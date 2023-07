Balla con una donna seminuda. La moglie lo prende a schiaffi - VIDEO

"Tra moglie e marito non mettere il dito" recita un famosissimo proverbio ma in questo caso il terzo incomodo non è il classico elemento esterno alla coppia che si immischia in questioni che non gli riguardano. È diventato virale ottenendo già milioni di visualizzazioni un video amatoriale che gira sui social in cui un uomo si lascia andare a un ballo sensuale con un'avvenente ballerina: il problema è che, in pochissimo secondi quasi come fosse il supereroe Flash, si palesa la moglie che lo prende a manate sulla schiena e poi sul volto davanti agli occhi increduli degli spettatori e della stessa ragazza.

Cosa è successo

È di pochissimi secondi (sono solamente nove) il contenuto del filmato amatoriale ma tanto basta per capire la scena degna di essere vista e rivista: un gruppo di persone si riunisce attorno ai due attori protagonisti della vicenda, l'uomo con tanto di camicia estiva, e la giovane ballerina succinta quanto basta. Il ballo tra i due, sotto una colonna sonora latino-americana, si fa sempre più sensuale e coinvolgente: l'uomo, alle spalle della ballerina, segue attentamente i suoi movimenti cadenzando la sua ritmica ma, al contempo, osservando attentamente i dettagli del movimento di bacino della ragazza.

La gente attorno filma quelle scene e poi, come nei film con i migliori colpi di scena, ecco che tra la folla si fa strada senza scrupoli la moglie: corre verso di loro ma il marito, ancora, è ignaro di tutto perché intento a osservare il lato B della danzatrice. All'improvviso ecco il ritorno alla realtà: il rumore delle manate sul petto è inequivocabile. Una, due e tre, con estremo vigore ma poi viene "il bello": l'uomo si gira incredulo ed ecco che arriva il ceffone in pieno volto. Il computo totale sale a quattro ma quest'ultimo è senz'altro il più doloroso. La gente attorno inizia a ridere ma per lui non c'è alcun sorriso: cinque, sei e sette sono gli altri e ulteriori colpi che la donna assesta alle spalle dell'uomo. A quel punto i due prendono la via dell'uscita con lui totalmente in balia degli eventi e assolutamente impotente di fronte la furia della donna. Alla fine dei nove secondi si vede lei che prende per la spalla il marito così da allontanarlo ancora più velocemente da quello che era diventato una specie di ring danzante.

È facile ipotizzare che l'uomo abbia approfittato della "distrazione" della moglie per lasciarsi andare a un ballo "proibito" ma, evidentemente, aveva fatto male i calcoli immaginando di avere un buon margine di sicurezza. Risposta errata: sarebbe interessante capire cosa possa essere successo tra i due al rientro a casa.