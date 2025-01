Banana botox, l'esercito delle influencer che si spalmano bucce sul viso per ringiovanire

Ascolta ora 00:00 00:00

Il collagene da bere? Obsoleto. L'acmella oleracea? Superata. L'ultima moda in fatto di bellezza e trattamenti anti-age punta tutto sulle banane e in particolare sulla buccia ricca di antiossidanti e vitamine. Peccato, però, che a promuovere questa nuova tendenza non siano gli esperti del settore beauty bensì popolari influencer che, grazie ad alcuni video, hanno fatto diventare un trend virale il "banana botox".

Com'è nato il trend "banana botox"

Il fenomeno ha preso piede su TikTok negli scorsi mesi e in breve tempo è diventato virale sulla piattaforma cinese grazie a una serie di contenuti video pubblicati da alcuni influencer con un vasto seguito, che hanno trasformato un banale test in un vero e proprio fenomeno virale. A dare il via al "banana botox" è stato il reel dell'influencer indiana Byzareefa, diventata popolare sul web proprio per i suoi consigli di bellezza sull'uso di ingredienti naturali per mantenere giovane la pelle. Poche settimane fa l'influencer ha condiviso con i suoi fan un breve filmato, nel quale ha parlato dei benefici della buccia della banana, che avrebbe un effetto simile a quello del botox distendendo i lineamenti e tonificando la pelle del viso. Il video, seguito da quello della make-up artist dei vip Katie Jane Hughes, è stato visualizzato oltre 13 milioni di volte e è stato replicato da migliaia di altri follower dando il via al trend “banana botox”.

Come funziona il banana botox

Ma come funziona il banana botox? Semplicemente strofinando la parte interna della buccia del frutto sul viso, insistendo lungo le linee di espressione e nelle zone maggiormente soggette a rughe e imperfezioni. Ripetendo il gesto per circa cinque minuti, con una frequenza di più volte a settimana, chi lo ha provato assicura che i risultati - pelle più distesa e aspetto più fresco e giovanile - si vedono. " Come potete vedere la mia pelle è più morbida e distesa e i pori sono meno dilatati, penso che lo rifarò" , spiega nel suo video la truccatrice inglese Katie Jane Hughes, mostrando i risultati del suo test. L'effetto botox sarebbe dovuto ai nutrienti che si trovano nella buccia della banana, in particolare antiossidanti come l'acido ascorbico, il carotene e la cianidina, e la vitamina A, nota per il suo potere tonificante.

Trattandosi di un trend social le evidenze scientifiche sui risultati mancano anzi, gli esperti mettono in guardia da possibili reazioni avverse, che lo sfregamento della buccia sulla pelle potrebbe provocare sulla pelle del viso. La stessa make-up artist inglese nel suo reel specifica che qualcuno potrebbe risultare addirittura allergico a un trattamento simile.