Bandiere, tatuaggi, Padre Pio: lo scudetto è già arrivato a Napoli

L'ufficialità del terzo scudetto della propria storia non è ancora arrivata. Tuttavia Napoli può già permettersi di festeggiare un'altra vittoria: quella contro la scaramanzia. Già, perché la città superstiziosa per eccellenza batte un bel colpo a scongiuri vari per le strade e già si prepara a quello che – a detta del 99% dei tifosi e degli osservatori di calcio – sarà il successo numero 3 del club partenopeo nel campionato di calcio. Ormai non si tratta più di capire "se", bensì "quando" arriverà il tanto agognato titolo atteso dal capoluogo campano da 33 anni. Quindi: meglio organizzarsi per tempo. Il numero del futuro scudetto è perciò già apparso: su bandiere, tatuaggi e anche statuette raffiguranti Padre Pio.

Il successo del tatuatore

La squadra allenata da Luciano Spalletti sta letteralmente dominando il campionato di Serie A: del resto 15 punti sulla seconda in classifica quando mancano ancora 16 giornate di campionato sono parecchio eloquenti da questo punto di vista. E così alcuni supporter partenopei ci credono talmente tanto che arrivano a tatuarsi lo scudetto addosso. "Da giorni non faccio altro", racconta Salvatore Russo, tatuatore che lavora in via Toledo, vero e proprio salotto del capoluogo campano. "È bastato che pubblicassi sui social la foto del tricolore con il numero 3 che mi sono inciso da solo sulla gamba per far partire le richieste", ha spiegato il tatuatore.

A chi gli chiede se è rimasto meravigliato di così tanti ordinativi, Russo risponde: "Conoscendo i napoletani non mi aspettavo tante richieste, ma i nostri ragazzi sono troppo forti e quest'anno battono tutti, anche la scaramanzia", sottolinea. Con la testa, lui, con la testa, è già proiettato oltre. "Non vedo l'ora che inizino i festeggiamenti - ha ammesso ricordando i primi due scudetti vinti nell'era Maradona -. Ho sentito migliaia di volte parlare di quei giorni di fine anni '80 ora finalmente tocca a noi".

Anche Padre Pio festeggia lo scudetto del Napoli

Non solo tatuaggi, però. Girando tra i negozi del centro storico di Napoli si scopre come la sfida alla scaramanzia dei tifosi venga messa in atto anche tra le bancarelle, dove sono già in vendita le bandiere col terzo scudetto degli azzurri. E, per chi non fosse ancora del tutto soddisfatto di questi gadgets, è possibile anche acquistare una statuina di Padre Pio, con la stola del Napoli già campione, esposta in un negozio in città. Tra i negozi del centro partenopeo, infatti, se ne trova uno che espone proprio un San Pio che non ha dubbi e che indossa la sciarpa azzurra con la scritta "Napoli Campione d'Italia 2022-2023" e con il trofeo ai suoi piedi. Tutte le scaramanzie dei supporters sembrano ormai una vecchia storia.