Bassetti su Meluzzi: "Ma non erano i No Vax...". E scoppia la polemica sui social

Sono gravi le condizioni di Alessandro Meluzzi. Il 68enne, psichiatra e criminologo noto per le sue apparizioni sul piccolo schermo, è stato colpito da un’ischemia cerebrale mentre si trovava nel suo studio di Cesena e sta lottando tra la vita e la morte. Nonostante la situazione estremamente delicata, non mancano le polemiche. A scatenare un putiferio ci ha pensato l'infettivologo Matteo Bassetti, con una provocazione su Covid e vaccini che non è passata inosservata al popolo della rete.

Sin dall’inizio della pandemia da Covid-19, Meluzzi ha tenuto posizioni piuttosto perentorie sul dossier virus e soprattutto su quello vaccini. Nel 2021 è stato anche sospeso dall’Ordine dei Medici proprio per le su posizioni sull’obbligo vaccinale contro il Covid e l’inosservanza di quanto previsto per il personale medico e sanitario. In un post pubblicato su X, ex Twitter, Bassetti ha messo a segno una sorta di “vendetta” nei confronti del criminologo: “Ma non era solo radio #novax che diceva che ictus, ischemie e infarti venivano solo ai vaccinati?” . Un riferimento lampante alle tante ipotesi della galassia anti-siero sulle morti premature di giovani e non. Il messaggio è stato cancellato dopo qualche ora, ma non è bastato: gli screen del suo cinguettio sono diventati virali e non sono venute meno accuse e invettive.

“Vergogna”, “Non hai rispetto”, “Lei è una brutta persona” : questi sono solo alcuni degli attacchi rivolti all’infettivologo. Molti hanno accusato Bassetti di aver fatto sarcasmo su una persona che sta lottando contro la morte. Ma non solo: “Bassetti che fa le battute su uno che rischia la vita non depone a favore della sua professionalità” . Una caduta di stile per i più, anche per coloro che non fanno parte del mondo No Vax, ma c’è anche chi ha posto su altro: “Bassetti è un personaggio con poca compassione e molto narcisismo che non ho mai stimato” .