"Basta, lascio": Cristian Totti dice addio al calcio:"Il cognome ha pesato"

A volte, avere un cognome importante può aprire porte. Altre, può diventare una zavorra. Lo sa bene Cristian Totti, figlio del leggendario numero 10 della Roma e della Nazionale, Francesco Totti. A soli 19 anni, il giovane ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Una scelta maturata nel silenzio e ufficializzata con poche parole ma dal peso evidente: " Basta, lascio il calcio ". Cristian, che nell’ultima stagione ha militato nell’Olbia, in Serie D, ha deciso di interrompere il proprio percorso da calciatore professionista. Ma non abbandonerà del tutto il mondo del pallone. Proseguirà infatti il suo impegno nel settore giovanile dell’accademia calcistica fondata dal padre, cercando di restituire alla base quanto appreso sul campo e offrendo il suo contributo alle nuove generazioni.

Una decisione non facile

La notizia ha colpito molti, non tanto per il valore tecnico, Cristian non aveva mai esordito tra i professionisti, quanto per il significato simbolico: il figlio del Capitano sceglie un’altra strada, staccandosi da quel paragone inevitabile che lo ha accompagnato fin dai primi calci al pallone. Dalla trafila nelle giovanili della Roma fino al trasferimento in Sardegna, Cristian ha sempre vissuto all’ombra dell’illustre genitore. Un peso che, col tempo, si è fatto sempre più ingombrante.

L’ex portiere e oggi dirigente Marco Amelia, coinvolto nel progetto dell’accademia Totti Soccer School, ha commentato la scelta del giovane con grande lucidità: " Essere il figlio di Francesco ha inciso. Il cognome che porti, la pressione mediatica, le aspettative: tutto questo non aiuta un ragazzo a esprimersi liberamente. Cristian ha grande passione, ma vivere con quel confronto continuo è complicato per chiunque, specialmente a quell’età ".

Un talento cresciuto tra le attese

Nato nel 2005, Cristian Totti è cresciuto nel settore giovanile della Roma, dove ha indossato la stessa maglia che ha reso immortale suo padre. Dotato di buona tecnica e fiuto del gol, il ragazzo ha mostrato sprazzi interessanti ma non è mai riuscito a trovare la continuità necessaria per emergere. Dopo alcune esperienze nelle squadre minori e qualche apparizione nei tornei giovanili, ha deciso di tentare l’avventura in Serie D, con l’Olbia. Anche lì, però, la strada non è stata semplice. Lontano dai riflettori delle grandi piazze, Cristian ha cercato di ritagliarsi il proprio spazio, ma la pressione del nome che porta – e l’inevitabile paragone – si sono rivelati ostacoli difficili da superare.

Ora un futuro dietro le quinte

Il ritiro non segna un addio definitivo al calcio. Al contrario, Cristian ha già espresso il desiderio di rimanere vicino a questo mondo, ma con un ruolo diverso. All’interno dell’accademia di famiglia, seguirà i più piccoli, mettendo a disposizione la sua esperienza da figlio d’arte, ma anche da ragazzo che ha conosciuto le luci e le ombre di uno sport che sa essere tanto meraviglioso quanto spietato. Il suo è un addio sobrio, quasi silenzioso. Nessuna conferenza stampa, nessun messaggio strappalacrime.

