Beatrice Venezi e Buttafuoco, la "singolar tenzone" in punto di poesia - LIVE

Venerdì 12 e sabato 13 luglio, al Teatro Petruzzelli di Bari, prende il via la settima edizione dell’evento "La Ripartenza, liberi di pensare", ideato dal vicedirettore del Giornale Nicola Porro. "La Ripartenza" è nata durante il lockdown per affrontare i temi dell’economia, della cultura e della politica, coinvolgendo grandi players italiani. Focus di questa edizione è l’importanza del Made in Italy.

Si parte con un incredibile duetto tra il direttore d’orchestra Beatrice Venezi e Pietrangelo Buttafuoco, neo presidente della Biennale di Venezia. Subito dopo la giornalista e conduttrice televisiva Giorgia Rossi terrà una lecture sul ruolo delle donne nella cultura e nel giornalismo italiano dal titolo “Quote Rossi”.

A seguire, dalle

ore 19.15 alle ore 20.30, la tavola rotonda

Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer ITA Airways;

Claudio Costamagna, Executive Chairman CC&Soci;

Matteo Del Fante, Amministratore Delegato di Poste Italiane;

Luigi Cantamessa, Amministratore Delegato di FS Treni Turistici Italiani e Direttore Generale della Fondazione FS;

, Amministratore Delegato di FS Treni Turistici Italiani e Direttore Generale della Fondazione FS; Alessandro Panaro, Head of Maritime & Energy SRM

