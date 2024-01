Benvenuto 2024

Anno nuovo, vita mediamente sempre uguale. Le cose che restano identiche, in fondo, sono molto più di quelle che cambiano. È una routine. Come diceva Snoopy (o era Mafalda?) «Non fa in tempo a finire un anno che ne comincia un altro».

E il 2024 è cominciato nello stesso modo in cui era finito il 2023. Putin ha detto che «Nessuno fermerà la Russia». Netanyahu ha dichiarato «Israele va avanti con la guerra di difesa». E Xi Jinping che «Taiwan tornerà sotto il nostro controllo». Nel complesso, non male come auguri.

Intanto, sul fronte della giustizia sociale, la notizia è che il patrimonio complessivo delle 500 persone più ricche del pianeta è salito nel 2023 di 1.500 miliardi di dollari. E qualcuno sta già facendo il conto di quanto guadagneranno i giganti del Tech nel 2024 grazie all'intelligenza artificiale. A proposito. Elon Musk ha chiuso l'anno guadagnando in Borsa 95 miliardi di dollari, diventando l'uomo più ricco del mondo (nonostante tutti dicano sia un imbecille, perché è di destra).

E anche in Italia, tutto va come sempre. A Capodanno i proiettili vaganti continuano a vagare per il Paese, da Napoli a Biella. Al 1° gennaio già ci frantumano i panettoni col digiuno intermittente. E il nuovo calendario 2024 della Città di Roma - per un errore, può succedere è stato stampato con gli Auguri per «un sereno 2023» (e questi volevano l'Expo...). Mah... Più che speranza, ci vuole pazienza.