Beppe Vessicchio e la confessione: "I miei polmoni sono compromessi. Mio padre vittima dell’amianto"

Nel 2023, ospite di Verissimo, Beppe Vessicchio aveva raccontato con grande lucidità e commozione le sue condizioni di salute e il legame profondo con la sua terra, Napoli, segnata da anni di industrializzazione e inquinamento. " I miei polmoni sono compromessi – aveva detto – non sono i polmoni di una persona in equilibrio. Credo che la musica mi aiuti a sostenere tutto questo ".

“Mio padre vittima dell’amianto”

Il celebre direttore d’orchestra aveva rievocato la sua infanzia e adolescenza trascorse nel quartiere di Bagnoli, in un’epoca in cui l’ombra delle grandi fabbriche, Eternit e Italsider, si allungava sulle case e sulle vite di migliaia di famiglie.

" Mio padre è una vittima dell’amianto – aveva raccontato Vessicchio –. Non parlavamo dei rischi per la salute, non eravamo a conoscenza di questo problema. Ai dipendenti della fabbrica regalavano del latte, che portavano a casa ai figli: si pensava che potesse depurare. Era un segnale che avrebbe dovuto far riflettere ".

L’infanzia tra Eternit e Italsider

Nato e cresciuto in via San Clemente 16, nel cuore del Rione Cavalleggeri, Vessicchio visse tra il mare e il ferro, tra la borghesia di Fuorigrotta e il sudore operaio delle acciaierie. Oggi, quel quartiere è stato inghiottito dal vuoto lasciato dall’ex Eternit e dall’ex Italsider, ma all’epoca era un microcosmo brulicante di vita, dove la polvere grigia dell’amianto si posava sui balconi come una neve silenziosa.

" Giocavamo con le vasche d’amianto – ricordava Vessicchio –. Non sapevamo che quell’assassino silenzioso ci respirava accanto. Ho perso tanti amici, molti ragazzi non ci sono più per il mesotelioma della pleura ".

I giochi di un bambino curioso

Da bambino, Beppe costruiva i suoi giocattoli con quello che trovava: aghi di ferro presi dall’Italsider, sacchetti di terriccio e un magnete per osservare la danza invisibile delle forze magnetiche.

" Forse quella era la mia prima direzione d’orchestra" , aveva sorriso nell’intervista, ricordando la meraviglia di quei momenti. Come i fratelli Bennato – Edoardo, Eugenio e Giorgio – cresciuti a poca distanza, anche lui scoprì presto la musica: un suono capace di trasformare il rumore del mondo in armonia.

La forza della musica

Oggi

La musica

è ciò che mi tiene in equilibrio. È la mia medicina

– aveva concluso –.