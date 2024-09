Beretta e Bellocco, il calcetto e la foto insieme: le ore prima dell'omicidio

Ascolta ora 00:00 00:00

La foto sui social uno a fianco all'altro non faceva presagire quanto sarebbe successo, poiché non pareva vi fossero segnali di tensioni o malessere tra Antonio Bellocco, giovane erede di una tra le più influenti famiglie 'ndranghetiste calabresi, e il suo assassino Andrea Beretta, uno dei leader di spicco della curva Nord dell'Inter, che questa mattina lo ha ucciso con una o più coltellate alla gola dopo aver subito a sua volta un colpo di pistola alla gamba. Al momento dell'omicidio, i due si trovavano all'interno di un'automobile e pare fossero coinvolti in un violento litigio.

La foto di gruppo

Non è passata inosservata, infatti, la foto postata dal capo ultras dell'Inter Marco Ferdico, che sul proprio account Instagram ha pubblicato nella serata di mercoledì 3 settembre lo scatto che ritrae i due protagonisti della vicenda assieme ad altri amici, impegnati in una partita di calcetto. Bellocco e Beretta erano lì, uno a fianco all'altro, e protagonisti anche di una delle "Storie" pubblicate sempre da Ferdico. È facile riconoscerli grazie ai tag: " Derby di Milano tra fratelli" , ha scritto Ferdico che mai si sarebbe immaginato il tragico epilogo della giornata odierna.

La difesa di Beretta

Mentre le forze dell'ordine continuano con le indagini e Andrea Beretta è stato arrestato con l'accusa di omicidio, è giunta la prima dichiarazione dell'avvocato di fiducia dell'ultras nerazzurro, che adesso si trova ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per la ferita causata dal colpo di pistola. " Mi ha detto 'mi sono difeso, mi sono difeso'. In auto erano due, non è difficile immaginare cosa sia successo, ma non conosciamo il motivo. Ragionevolmente uno ha sparato e l'altro si è difeso. Beretta era in palestra ad allenarsi, arriva Bellocco ed escono insieme sorridendo. In ospedale gli devono estrarre un proiettile, ha una piccola frattura. Non è ancora formalmente arrestato ", ha spiegato il legale Mirko Perlino, mettendo in evidenza il clima apparentemente disteso che c'era prima dell'omicidio questa mattina nella palestra frequentata da entrambi. " I ragazzi che li hanno visti in palestra li hanno visti ridere e scherzare. Beretta era in palestra ".

L'interrogatorio nel pomeriggio

Sempre secondo le informazioni del legale, Berretta verrà operato in queste ore. Il 49enne dovrebbe essere interrogata in ospedale intorno alle ore 18. L'inchiesta viene condotta dal pm della Dda di Milano, Paolo Storari.