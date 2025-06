Berlusconi, il ricordo di Pier Silvio con i dipendenti Mediaset: "Amava la vita"

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche quest'anno, Pier Silvio Berlusconi ha organizzato un evento per i dipendenti e collaboratori di Mediaset nel Centro Produzioni Televisive di Cologno Monzese per ricordare suo padre, scomparso 2 anni fa, il 12 giugno 2023. Mediaset è stata una delle "creature" di cui Silvio Berlusconi è andato più fiero nella sua lunga carriera da imprenditore e ancora oggi, i dipendenti che hanno iniziato a lavorare sotto la sua direzione, lo ricordano con affetto. L'incontro si è tenuto davanti allo studio 20 di Cologno Monzese, uno dei più grandi d'Europa, ed erano presenti circa 2000 persone. Ad animare la serata è stato chiamato Gerry Scotti, colonna dell'azienda da decenni, e il pubblico è stato intrattenuto da un'esibizione di Gigi D'Alessio. " Ne ho la certezza: il suo modo di vivere, il suo modo di essere e di lavorare fanno parte del Dna della nostra Mediaset ", ha detto l'amministratore del Gruppo Mediaset.

" Il nostro fondatore amava la vita. Chi ha avuto modo di conoscerlo sa che lui aveva questa spinta, questo amore irrefrenabile verso il prossimo. Lui amava stare con le persone. Io penso che questo suo calore, questo suo ottimismo, la sua gioia, siano state anche la sua grande forza ", ha aggiunto rivolgendosi alle tante persone che si sono radunate per partecipare al ricordo. " Io non so a voi, a me sembra passato molto molto più tempo ", ha proseguito Pier Silvio Berlusconi nel suo discorso, sottolineando che quell'incontro non era una commemorazione di suo padre, perché " questa sera sarà e deve essere una serata di celebrazione ".

Penso, ha aggiunto, " si possa dire che Mediaset è una grande azienda ma oltre a essere una grande azienda, Mediaset è un luogo speciale. Un luogo dove i rapporti umani sono sempre al centro, dove i rapporti umani sono sempre vivi. E questo è un grandissimo valore ".

penso che ricordarlo con tutto il suo amore e e tutta la sua gioia, questa sera qui e insieme, sia il regalo più bello che gli possiamo fare. Sono anche sicuro che lui, che ci sta guardando dall'alto, sia orgoglioso di noi e che stia facendo uno dei suoi bellissimi sorrisi

E proprio in virtù della personalità del Cavaliere, ha concluso suo figlio, "".