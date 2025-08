Muore a 6 anni muore colpita da un’altalena: cinque indagati per omicidio colposo

Una tragedia avvenuta il 2 settembre 2024 in un parco giochi di Villongo, in provincia di Bergamo, ha portato all’iscrizione di cinque persone nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo. Una bambina di sei anni ha perso la vita dopo essere stata colpita alla testa dalla pedana di un’altalena per disabili, risultata non a norma. Secondo le ricostruzioni, la piccola stava utilizzando la giostra quando ha perso l’equilibrio ed è caduta a terra. Durante la caduta, la pedana dell’altalena — priva di dispositivi di sicurezza funzionanti — l’ha colpita violentemente al capo, causandole lesioni gravissime rivelatesi poi fatali.

Le indagini e le responsabilità

La Procura di Bergamo, coordinata dalla pm Letizia Aloisio, ha chiuso nei giorni scorsi le indagini preliminari. Dalle verifiche è emerso che già nel marzo 2022 l’azienda incaricata della manutenzione dell’area, Dimensione Comunità Srl, aveva segnalato lo stato di degrado dell’altalena. In particolare, si evidenziava che le catene limitatrici del movimento erano " completamente rotte ", rendendo l’oscillazione pericolosamente incontrollabile. Nonostante un preventivo inviato l’1 luglio e una nuova segnalazione a dicembre, nessun intervento risolutivo sarebbe stato effettuato. Proprio il malfunzionamento delle catene avrebbe permesso all’altalena di oscillare fino a 90 gradi, causando l’incidente mortale.

Gli indagati

Gli indagati sono cinque: il sindaco di Villongo, Francesco Micheli, e l’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Vigani — entrambi in carica da giugno 2022 — oltre a tre tecnici comunali che si sono avvicendati nella gestione dell’ufficio tecnico tra il 2022 e il 2024: Santina Crevena, Nunzio Pantò e Alfredo Zappella. Secondo la Procura, i tecnici non avrebbero agito per riparare l’altalena nonostante le segnalazioni ricevute, mentre i responsabili politici sarebbero colpevoli di omessa vigilanza e mancata adozione di provvedimenti che avrebbero potuto impedire l’accesso dei bambini alla giostra difettosa.

Un caso che scuote la comunità

La morte della bambina ha scosso profondamente la comunità

di Villongo e sollevato interrogativi sulla sicurezza delle attrezzature nei parchi pubblici. L’inchiesta punta ora a chiarire le responsabilità individuali e istituzionali che hanno portato a una tragedia forse evitabile.