Black Friday, tutti i consigli per gli acquisti online in sicurezza

Il 29 novembre è la giornata tanto attesa da milioni di consumatori italiani che con il Black Friday avranno la possibilità di poter fare acquisti, anticipare regali di Natale o comprare qualcosa tanto desiderato a prezzi super convenienti.

Tutto quello che c'è da sapere

Prima di fare un acquisto, soprattutto online, è però importante arrivare preparati per evitare truffe e raggiri che soprattutto in questa giornata, vista la grande affluenza sia nei negozi fisici ma anche online, saranno purtroppo inevitabili; e godere invece degli sconti (che in alcuni casi arrivano anche al 60/70% ) in tutta sicurezza.

A mettere al riparo i consumatori arriva una sorta di guida da parte Unicod - Unione per la difesa dei consumatori, per riconoscere e difendersi da truffe online, individuare tentativi di phishing via email, telefono, SMS o messaggi spam sui social e fare shopping online in tutta sicurezza.

Attenzione alle comunicazioni sospette

Come prima cosa, mai cliccare su link contenuti in messaggi email o SMS che richiedono dati personali o bancari, soprattutto se trasmettono un senso di urgenza. Le banche e le aziende affidabili non chiedono mai questo tipo di informazioni, così come di modificare il Pin o messaggi in pacchi in spedizione. Allo stesso modo nessuna ditta invierà messaggi da numeri sconosciuti o anonimi senza indicare numeri di spedizione e numeri di ordini.

Anche se i loghi sono perfettamente identici a quelli degli e-commerce più conosciuti, controllare sempre la mail prima di cliccare su qualsiasi link e ricordarsi che questi hanno sempre mail dedicate, mentre nella maggior parte dei messaggi fake queste sono semplici mail che contengono solo in parte il nome dell'azienda. Oltre a questo fare attenzione a errori grammaticali o loghi sfocati che possono essere un ottimo segnale per riconoscere una truffa.

Verificare sempre la modalità di pagamento

Prima di inserire la propria carta di credito verificare sempre che i metori siano sicuri e tracciabili. Sconsigliati i bonifici a meno che non si conosca bene il venditore. Controllare anche i tempi di consegna che nella maggior parte dei casi vanno da una settimana ad un massimo di 30 giorni (se si tratta di siti esteri).

Il venditore

Se si acquista per la prima volta su un e-commerce è molto importante verificare l'attendibilità del venditore, cercando online feedback, recensioni o commenti lasciati da precedenti consumatori. Cosa altrettanto importante verificare la sicurezza del sito con il simbolo del lucchetto e la dicitura "https" accanto all'URL, ma anche le informazioni dell’azienda come partita IVA, indirizzo e modulo di contatto del venditore.

Gli sconti

Prima di farsi convincere da mirabilanti sconti messi in bella mostra, verifica attentamente il prezzo antecedente, o paragonarlo allo stesso prodotto su altri siti, per capire effettivamente si tratta di un affare.

Diffidare da chi non effettua cambi o resi

Fare attenzione a chi non assicura la possibilità di effettuare un reso. Il venditore, se ben specificato, può essere tenuto a non fornirlo a meno che il prodotto non presenta evidenti difetti. In questo caso prima di fare l'acquisto bisogna esserne assolutamente certi.

Non utilizzare Wi-Fi pubbliche per effettuare transazioni

Anche se su circuiti di pagamento sicuri, utilizza sempre una rete

Informarsi prima sulle truffe

Qualche giorno prima del Black Friday, se già si sa cosa e in quale sito acquistare, consultare il sito della Polizia Postale che aggiorna regolarmente sulle truffe in corso e forniscono consigli per evitarle.