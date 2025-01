Blauer e Pirelli, il "matrimonio" di stile e innovazione presentato alla Milano Fashion Week Uomo 2025

Due mondi diversi, due realtà che si distinguono nei rispettivi ambiti per stile e innovazione uniscono le forze nella capsule Blauer x Pirelli, una collezione esclusiva di quattro capispalla no gender, realizzati con materiali riciclati, in cui la funzionalità essenziale di Blauer e la passione per il design di Pirelli si fondono.

La "sinegia" vincente

Se da un lato Blauer ha radici profonde nel workwear e nell’outerwear tecnico, dall’altro Pirelli rappresenta un’eccellenza nel campo dello sviluppo tecnologico, delle prestazioni e dello sport. Unite da valori comuni quali l’attenzione al dettaglio, l’alta qualità e la ricerca di unicità, Blauer e Pirelli hanno presentato la capsule durante la Milano Fashion Week Uomo 2025.

Le parolo di "Pirelli"

" Blauer e Pirelli sono uniti da un comune denominatore: la ricerca della perfezione - dice Enzo Fusco CEO FGF Industry -. Questa collab non è solo una celebrazione dei nostri valori condivisi, ma un invito a guardare avanti, verso un futuro dove l’innovazione e la ricerca coesistono. Blauer da sempre è un marchio che si distingue per essere uno sport fashion al passo coi tempi e che, grazie alle proprie performances, cresce di fatturato ogni stagione "

Alle sue parole si uniscono quelle di Marco Maria Tronchetti Provera, SVP Pirelli Design & assets conversion di Pirelli: " Pirelli da oltre un secolo e mezzo è sinonimo di performance e innovazione, ma anche di cultura e design. Negli ultimi anni, il nostro brand ha raggiunto nuove vette di forza e riconoscibilità a livello mondiale, conquistando anche il pubblico più giovane e attento allo stile ”

Aggiungendo poi: " La partnership con Blauer rappresenta per noi una chiara opportunità: esplorare nuove possibilità espressive del nostro marchio attraverso capi che permettono al consumatore di entrare in contatto con l’universo Pirelli, fatto di emozioni, identità e passione ".

La collezione

Fatta di quattro capispalla funzionali realizzati con materiali di nuova generazione in nero e giallo, che richiamano i codici di colore dell’azienda milanese. Tutti i capi incarnano l’equilibrio tra innovazione, maggiore responsabilità verso l’ambiente e design.

The Performance Puffer

Un piumino pensato per affrontare ogni condizione con stile e praticità. Realizzato in poliestere riciclato con inserti in tessuto taslan, questo modello utilizza una struttura tubolare senza cuciture per offrire massima libertà di movimento. La lamina poliuretanica interna ed esterna rende il tessuto impermeabile e antivento, mentre il cappuccio regolabile e la coulisse interna in vita garantiscono protezione totale dagli agenti atmosferici. Le tasche waterproof e la Flash LED Pocket per smartphone aggiungono dettagli funzionali e smart, mentre il doppio velcro personalizzabile sulla manica riflette il DNA tecnico della collezione. Una giacca ideale per un guardaroba contemporaneo.

The Layered Versatility

Un piumino senza maniche pensato per chi ama la versatilità. Con lo stesso approccio tecnico del modello a maniche lunghe, questo gilet è realizzato in tessuto poliestere e taslan riciclati, con imbottitura in Repreve e struttura tubolare senza cuciture. Impermeabile e antivento, presenta una chiusura a zip waterproof e due tasche laterali a contrasto per un design minimal ma altamente funzionale. La coulisse interna in vita e la Flash LED Pocket confermano l'attenzione ai dettagli smart e pratici, rendendolo il capo ideale per look stratificati che uniscono stile e performance.

2 in 1 Plus Pocket Middle Parka - The Urban Explorer

La costruzione “2 in 1” combina un windbreaker esterno in tessuto tre layers laminato e un interno staccabile imbottito in Repreve. La doppia laminatura e i dettagli in taslan riciclato, applicati tramite taglio laser e incollatura, garantiscono impermeabilità e protezione. Con cappuccio regolabile, zip waterproof e tasche multifunzionali a soffietto, questo parka si adatta a uno stile di vita dinamico. La coulisse in vita e i polsini regolabili offrono comfort personalizzato, mentre la Flash LED Pocket aggiunge un tocco di praticità hi-tech.

Dust Coat - The Tech Trench

Un trench coat che fonde eleganza e funzionalità. Realizzato in tessuto a tre strati di poliestere riciclato, con doppia laminatura, protegge da vento e pioggia, mantenendo la traspirabilità grazie alla ventilazione posteriore. Le linee pulite e i dettagli laserati, incollati con precisione, creano un'estetica moderna, mentre la doppia chiusura frontale, con zip waterproof e bottoni, offre versatilità. Pinces ergonomiche sulle maniche e un sistema di regolazione sui polsini garantiscono comfort e libertà di movimento. Le due tasche laterali e la Flash LED Pocket, nascosta sotto una zip, sottolineano l'attenzione ai dettagli. Come tocco finale, il velcro personalizzato sulla manica.

Attenzione alla sostenibilità

Ogni capo non è solo il risultato di un processo creativo raffinato, ma anche di un impegno concreto

per ridurre l'impatto ambientale. Disponibile a partire da Agosto, la collezione sarà distribuita nei flagship store Blauer, sul sito ufficiale www.blauerusa.com e presso una selezione di boutique premium a livello globale.