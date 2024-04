Blitz antagonista a La7. I collettivi anti-Israele minacciano Parenzo

Incursione antagonista fuori dagli studi di La7 a Roma. Il giorno dopo le tensioni del 25 aprile, nel mirino dei collettivi anti-Israele c'è il giornalista David Parenzo, reo - a giudizio degli agitatori con la kefiah - di essere sceso ieri in piazza accanto alla Brigata ebraica. In mattinata, mentre Parenzo era in onda con il proprio talk show, gli studenti delle organizzazioni Cambiare Rotta e Osa hanno compiuto un blitz davanti all'emittente. Sul posto è intervenuta la polizia, che si è schierata davanti all'ingresso del centro di produzione televisiva per garantire la sicurezza.

"Parenzo ti devi vergognare, ieri eri alla guida di uno squadrone di squadristi", hanno attaccato gli antagonisti, rivolgendo accuse infondate al conduttore di La7. "I veri violenti sono i sionisti che ieri ci hanno lanciato sassi e bombe carta alla manifestazione alla Piramide, due di noi sono rimasti feriti alla testa", hanno inoltre affermato gli attivisti anti-Israele, denunciando di aver subito violenze durante il corteo per il 25 aprile a Roma. Le immagini provenienti dalla piazza, però, mostrano episodi di tensione su entrambi i fronti, smentendo così la versione vittimistica sostenuta dagli antagonisti.

"I sionisti, come veri squadristi, sono venuti per picchiare e fra loro con la Brigata ebraica c'era David Parenzo, quello che ha criticato noi studenti di essere violenti", hanno proseguito gli studenti arrivati fin sotto gli studi di La7 per far sentire la loro voce. Una ventina di manifestanti ha esposto anche striscioni e gridato slogan contro il "genocidio". Nelle scorse settimane - lo ricordiamo - David Parenzo era già stato contestato dagli antagonisti all'università La Sapienza. Nel corso di un evento pubblico, gli attivisti lo avevano aggredito verbalmente cercando di boicottare la conferenza alla quale stava partecipando.

Dopo il 25 aprile dell'odio e delle tensioni anti-ebraiche, i collettivi sono tornati alla carica prendendosela di nuovo con il giornalista.

Il caos nelle università non bastava; ora l'antagonismo militante punta a okkupare la tv.