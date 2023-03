99 contro 1: ecco il sondaggio sulle borseggiatrici che annienta la sinistra

Il risultato è stato plebiscitario, schiacciante. Con buona pace della sinistra milanese e della sua battaglia sulla privacy delle borseggiatrici. Secondo il 99% dei partecipanti a un sondaggio lanciato da Striscia la notizia, la consigliera comunale Pd Monica Romano (che aveva criticato i video di denuncia postati sui social) ha detto una fesseria. Anzi di più: "una str*nzata", per usare l'espressione di Rocco Tanica, tastierista del gruppo Elio e le Storie Tese, in aperto dissenso con l'esponente dem.

Il sondaggio di Striscia

Dopo la polemica sorta nei giorni scorsi, il tg satirico di Canale5 - che da tempo promuove una campagna tv contro scippatori e malintenzionati - aveva interpellato il proprio pubblico per capire cosa ne pensasse. La trasmissione Mediaset, in particolare, aveva chiesto ai telespettatori di prendere posizione, stabilendo chi avesse ragione tra la consigliera comunale Pd e il tastierista Rocco Tanica. " Quest’abitudine di filmare persone sorprese a rubare sui mezzi Atm di Milano e di diffondere i video su pagine Instagram con centinaia di migliaia di followers è violenza, ed è molto preoccupante ", aveva lamentato l'esponente dem e il musicista aveva le risposto in modo graffiante: " Grazie a Monica Romano per questa grandiosa str*nzata ".

Il risultato che stronca il Pd

Il sondaggio, effettuato sul sito internet di Striscia, si è concluso nelle scorse ore il tg satirico ne ha divulgato l'esito finale. Per il 99% dei votanti - questo il risultato - quella proveniente da sinistra era una posizione non condivisibile. Per quanto possa essere rappresentativa una tale consultazione, il risultato la dice lunga sulla (mancata) sintonia della sinistra milanese rispetto alla realtà percepita dai cittadini. I video postati sui social, del resto, non sono altro che una risposta istintiva alla scarsa sicurezza avvertita da chi utilizza i mezzi pubblici o frequenta alcune zone della città battute dai malintenzionati.

"Quello delle borseggiatrici non è un fenomeno che riguarda la nazionalità delle persone coinvolte, né tantomeno può essere ricondotto a un atteggiamento discriminatorio", aveva spiegato nelle scorse ore Striscia, mostrando le immagini di uno scippo su un mezzo pubblico sventato proprio da una donna araba. Il programma aveva poi trasmesso anche il filmato di un borseggio evitato a Venezia da un turista straniero.

Le lamentele espresse dalla consigliera Pd sui video social di denuncia, peraltro, sono sembrate in aperta contraddizione con una campagna anti-hater condivisa dalla stessa Romano nei mesi scorsi. Per svergognare un odiatore che l'aveva gravemente insultata, l'esponente dem aveva pubblicato i riferimenti del bullo da tastiera sul proprio profilo Facebook. Ma in quel caso nessuno si era giustamente lamentato né aveva gridato allo "squadrismo".