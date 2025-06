Da broadcaster nazionale a gruppo europeo: l’evoluzione di Mediaset in Mediaforeurope

Ascolta ora 00:00 00:00

Da emittente nazionale a player europeo: l’evoluzione di Mediaset in MFE – MediaForEurope -rappresenta l’esito di un percorso strategico avviato circa vent’anni fa, sotto la guida di Pier Silvio Berlusconi. Come evidenziato da MF Milano Finanza, al di là delle recenti vicende legate a ProSiebenSat.1 Media o del ricordo ancora vivo del fondatore, resta centrale il lavoro svolto dal gruppo per ridefinire la propria identità industriale, rafforzando il proprio posizionamento in chiave internazionale.

Una realtà solida

Oggi MFE è una realtà solida e ben strutturata, con una presenza rilevante in Italia e Spagna, una solida capacità di generazione di cassa e una strategia focalizzata su efficienza, innovazione e sostenibilità. Le nuove modalità di vendita pubblicitaria, la produzione di contenuti pensati ad hoc per i diversi mercati locali e l'espansione a livello europeo rappresentano testimonianze concrete di questa visione.

Strategia a lungo termine

L’ingresso graduale in ProSiebenSat.1 – oggi superiore al 30% tramite capitale proprio – si colloca pienamente in questa strategia di lungo termine: costruire una piattaforma pan-europea capace di integrare contenuti, tecnologia e distribuzione, rafforzando così la competitività del gruppo su scala continentale.

