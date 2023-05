"È caduto il primo ciuffo". Michela Murgia si fa rasare i capelli

"È caduto il primo ciuffo". La scrittrice Michela Murgia, che nei giorni scorsi aveva rivelato di avere un cancro in fase avanzata, in un video sui social ha mostrato il momento nel quale le sono stati rasati i capelli. Attorno a lei, gli amici più stretti e il figlio. Nel filmato la drammaturga sarda sorride, fa un respiro profondo e tradisce la comprensibile commozione. Poi lascia che pian piano le ciocche scure vengano via. In un successivo scatto fotografico, eccola - sempre sorridente - con i capelli cortissimi. Quasi rasati a zero.

"Stamattina la sardità dei miei capelli ha ceduto ed è caduto il primo ciuffo", ha scritto Murgia sui social accompagnando quel video diventato subito virale e sommerso di messaggi di affetto e vicinanza. "Con l'ultimo barlume del taglio abbiamo girato i lanci social di Tre ciotole (il nuovo libro della scrittrice, ndr). Poi abbiamo fatto questo. Sembra una festa, lo so, ma con gli amici, mio figlio e il sole di fuori, che cos'altro poteva essere?", ha quindi aggiunto la scrittrice, che in effetti nel filmato appare serena, pur nell'emozione del momento. Di quella consapevolezza non da tutti, Michela aveva parlato anche nell'intervista al Corriere nella quale aveva confidato la propria malattia.

"Le metastasi sono già ai polmoni, alle ossa, al cervello", aveva detto, definendo il cancro "un complice della mia complessità, non un nemico da distruggere". Con quella stessa consapevolezza, la scrittrice aveva aggiunto: "L'obiettivo non è sradicare il male, è tardi, ma guadagnare tempo. Mesi, forse molti. Operarsi non avrebbe senso". E chiaramente non erano mancati i riferimenti alla politica, argomento rispetto al quale la drammaturga ha ribadito le proprie note e opinabili convinzioni a senso unico. "Non importa se non avrò più molto tempo: l'importante per me ora è non morire fascista", aveva detto.

In ogni caso, anche Giorgia Meloni aveva fatto sentire la propria vicinanza alla scrittrice. "Non ho mai condiviso le sue idee, ma voglio mandarle un abbraccio e dirle che tifiamo per lei", aveva scritto. La stessa vicinanza è stata espressa da molti utenti nel post in cui Murgia si faceva radere i capelli. "La potenza di questo gesto. Un esempio", ha scritto una commentatrice, mentre tra gli utenti c'è chi ricorda di aver vissuto quel medesimo e non facile momento. In attesa di bacchettarla presto per le sue convinzioni ideologiche - siamo certi che non mancherà occasione - stavolta non possiamo che sottoscrivere l'incoraggiamento spontaneo e condivisibile di molti: forza Michela.