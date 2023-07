Shakerato o con ghiaccio: 5 idee fresche per gustare il caffè in estate

Il caffè è sempre il caffè, anche d'estate. C'è chi, nonostante le temperature altissime, lo beve alla vecchia maniera, caldo e fatto con la moka. Chi invece lo preferisce in una declinazione più briosa e fresca: quindi lo shakera oppure lo trasforma in un bel semifreddo. In questo articolo vi diamo alcuni suggerimenti su come gustare il caffè al di fuori della tazza bollente. Creme, granite, o dolci. Ecco alcune idee per rinfrescare il chicco nei mesi estivi.

La crema di caffè fresca e golosa

Una delle trasformazioni più golose del caffè è senza dubbio la crema. Una preparazione molto utile anche per recuperare ciò che non abbiamo bevuto durante la giornata. E che può essere gustata fredda in una coppetta o abbinata in altri contesti. Sono tanti, d'altronde, i modi per farla. Noi qui ve ne proponiamo uno semplice semplice: rapido da preparare e con soli tre ingredienti, caffè, zucchero e panna. Non c’è una regola fissa per le proporzioni di questi ingredienti. Dipende da quanto la vogliamo zuccherata e cremosa. Ecco un dosaggio che può andare ad esempio per 8 persone: 70 g di caffè, 40 g di zucchero e 300 g di panna fresca liquida. Per preaparala bisogna iniziare dal caffè: una volta pronto, zuccheratelo mentre è ancora caldo, fatelo raffreddare prima nella tazzina e poi in frigo. Una volta trascorso il tempo necessario (circa 2 ore), versate in una ciotola fredda la panna liquida e iniziate a montarla. Quando sarà semimontata cominciate a versare il caffè a filo, continuando a montare fino al raggiungimento della giusta consistenza. Dopo coprite con pellicola e lasciate raffreddare per circa un’ora. Servitela assolutamente fredda.

La crema di caffè light

Per chi vuole evitare la panna, c'è pure una versione della crema con l'acqua. Per prepararla servono pochi minuti e, anche qui, soli tre ingredienti: cioè acqua (250 ml), zucchero (200 g) e caffè solubile (40 g). Prima cosa da fare è raffreddare l'acqua da mettere in freezer per 15 minuti, così da farla diventare molto fredda. Versate, poi, il caffè solubile in una ciotola e aggiungete lo zucchero e l'acqua . A questo punto, mescolate gli ingredienti con le fruste elettriche fino a ottenere una crema densa e spumosa in 5/10 minuti. Successivamente, mettete la crema nei bicchieri o nelle tazzine e servitela.

Lo shakerato

Le origini del caffè shakerato risalirebbero secondo alcuni alla Francia dell'Ottocento, ma non c'è una data di nascita certa (e nemmeno una provenienza). Fatto sta che per prepararlo a casa servono pochi ingredienti e attrezzi: tra questi indispensabili uno shaker e una coppa da Martini gelata. Una volta preparato, il caffè viene versato nello shaker dove c'è già il ghiaccio (8-10 cubetti) e lo zucchero liquido. Qui bisogna agitarlo (si può aggiungere anche un liquore come il Baileys), poi versarlo con lo strainer nella coppa. Et voilà, il nostro caffè estivo è pronto.

Il semifreddo al cucchiaio facile facile

Il semifreddo al caffè è qualcosa di irresistibile e nemmeno così complicato. Se non scegliamo qualcosa di troppo elaborato, si può ottener un ottimo risultato con poco sforzo. Una buona idea può essere quella di ottenere una crema con sciroppo di caffè (si ricava facendo bollire il caffè con lo zucchero fino a 121°) panna montata e mascarpone. Una volta ottenuto un composto omogeneo lo possiamo coprire con cioccolato fuso, scaglie di fondente e poi metterlo in freezer a riposare.

La granita home made

La granita caffè è un altro classico che non tramonta mai. Anche perché è una preparazione molto versatile che si può gustare a merenda, a colazione, come fanno i siciliani con la celebre brioche con il tuppo, ma anche come dopocena dove la granita fa la sua discreta figura. Tutto parte da uno sciroppo che si ottiene con acqua e zucchero portati al limite del bollore in una casseruola. Quando lo zucchero si sarà sciolto e il liquido sarà diventato trasparente, aggiungete il caffè, poi mescolate. Portate a temperatura ambiente, poi trasferite in un contenitore da mettere in freezer. Fate congelare per circa 4 ore mescolando velocemente con un cucchiaio ogni 30 minuti. Infine, servite la granita al caffè in bicchieri freddi e se vi piace aggiungete sopra un poco di panna.