Cambio al vertice di Ferretti, il nuovo direttore creativo è Lorenzo Serafini

Nuovi capovolgimenti nel mondo della moda, dopo l'addio dei direttori creativi di Gucci, Valentino, Celine e Missoni, arriva la nomina di Lorenzo Serafini, scelto dal gruppo Aeffe come direttore creativo del brand Alberta Ferretti dopo l'addio della fondatrice un mese fa. Lo stilista, che si è unito al Gruppo nel 2014 come direttore creativo del brand Philosophy di Lorenzo Serafini, succede in questa nuova avventura alla fondatrice del marchio che ne era anche direttrice creativa.

Chi è Serafini

Nato nel 1973 a Riccione, Serafini si è laureato in Fashion Design alla NABA di Milano e dopo aver vinto il concorso nazionale Professione Moda Giovani Stilisti di CNA Federmoda, ha iniziato la sua carriera con uno stage da Blumarine, dove è rimasto per cinque anni. In seguito, ha lavorato per dieci anni da Roberto Cavalli per poi passare a Dolce & Gabbana, dove si è occupato inizialmente delle collezioni moda di D&G e successivamente della prima linea.

Ad annunciare la sua nomina con un comunicato, il gruppo Aeffe, a cui sono seguite le parole della fondatrice del marchio Alberta Ferretti: " In un momento di grandi cambiamenti nel mondo della moda - commenta il vice presidente del gruppo Aeffe - credo fortemente che Lorenzo abbia tutte le caratteristiche necessarie per accogliere questa sfida: creatività, uno spiccato senso estetico, professionalità, competenza. Dieci anni fa ho affidato a Lorenzo la linea Philosophy che ha saputo far crescere in un brand di successo . Ora per lui - prosegue - è il momento di scrivere un nuovo capitolo del marchio Alberta Ferretti, la cui natura più autentica è affine al suo sentire. Leggerezza, femminilità, sensualità sono già parole che appartengono al vocabolario espressivo di Lorenzo, e che saprà declinare meravigliosamente nel mondo di Alberta Ferretti ".

Le parole del nuovo direttore creativo

Anche Serafini ha voluto esprimere gratitudine per la nomima: " Con entusiasmo e gratitudine accolgo questa nuova opportunità professionale, che mi è stata offerta dalla famiglia Ferretti " ha dichiarato il designer. Che poi ha aggiunto: " Sono onorato che Alberta mi abbia scelto come suo successore. Raccolgo un’eredità importante e prestigiosa, di cui farò tesoro per scrivere un nuovo capitolo del brand Alberta Ferretti ".

Il debutto a febbraio

Lo stilista

debutterà il prossimo febbraiocon la collezione Autunno Inverno 2025, all'interno della quale verrà integrata anche la linea Philosophy, aprendo così una nuova strada nella storia di entrambi i marchi.