Alberghi, perché far rotolare una bottiglia d'acqua sotto al letto: il segreto delle hostess

Chi meglio delle hostess, abituate a viaggiare in lungo e in largo per il mondo, potrebbe dare consigli su come comportarsi quando decidiamo di pernottare nella camera da letto di un hotel? Avendo frequentato numerose strutture ricettive, le hostess sono ormai consapevoli di quali siano i potenziali rischi in cui potrebbero imbattersi, e hanno messo a punto una serie di accorgimenti da mettere in pratica al momento dell'ingresso nella stanza.

Il trucco della bottiglia

Fra le varie tecniche utilizzate dalle hostess per verificare che tutto sia a posto, rientra anche l'uso di una bottiglietta d'acqua che, per l'occasione, viene volutamente fatta scivolare sotto al letto. Per quale ragione compiere un gesto del genere? Per verificare cosa effettivamente si trova al di sotto del piano su cui dormiremo.

Come abbiamo detto, nei loro viaggi molte hostess hanno realmente visto di tutto. Da condizioni di pulizia al limite, ad aggressioni da parte di malintenzionati. Non deve stupire, dunque, che molte di queste professioniste decidano di sottoporre le camere d'albergo in cui trascorreranno la notte a un check-up completo. Anzi. Potremmo prendere spunto anche noi.

A condividere il "trucchetto" della bottiglia è stata l'assistente di volo Esther Sturrus, che da anni lavora per la compagnia aerea olandese KLM. Parlando al suo seguito sui social, la Sturrus ha consigliato a tutti di lasciar rotolare una bottiglia d'acqua sotto al letto appena si entra in possesso della camera d'albergo. Sotto al letto, infatti, potrebbe nascondersi un ladro, pronto a entrare in azione quando dormiamo o non siamo presenti per portare via i nostri averi, oppure uno stupratore. Non sono eventualità da scartare, specie se stiamo viaggiando da soli.

Non solo. Il "trucco" della bottiglia ci permette di capire anche lo stato di pulizia della stanza. Se la bottiglia non esce dall'altra parte del letto, significa che c'è qualcosa che ne ustruisce il passaggio. Sta a noi capire di cosa si tratta.

Nessun allarmismo

Si tratta di una precauzione utile, che però non deve generare paranoie. In molti, rispondendo al video di Esther Sturrus, hanno fatto dell'ironia.

Altri, invece, si sono spaventati. Anche in questo caso la misura sta nel mezzo. Il consiglio è di verificare sempre bene lo stato della stanza dall'albergo in cui andremo a soggiornare, senza tuttavia pensare al peggio.