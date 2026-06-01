Un intero parco per la comunità islamica, per celebrare la Festa del Sacrificio. Ieri, con una fitta organizzazione e con la presenza anche del partito islamico MuRo27 (Musulmani per Roma 2027), e in particolare del loro volto, Francesco Tieri, si sono riuniti presso il parco di villa Gordiani, in zona Prenestina, che si estende per circa 8 ettari. La comunità (CIR) è una realtà di recente fondazione e che oggi rappresenta 22 associazioni islamiche attive sul territorio romano: il suo volto presidente, Ahmed Vall, in occasione del voto per il referendum sulla giustizia si era mobilitato per il fronte del "no": “Andate a votare per tutti i musulmani e per tutti i cittadini liberi. Se la magistratura non rimane indipendente, una delle prime vittime saremo noi musulmani. Quante volte hanno provato a chiudere le nostre moschee? Quante volte hanno provato a rimpatriare i nostri concittadini ingiustamente? Quante volte hanno provato a puntare il dito contro di noi senza una prova concreta?”, aveva detto in occasione della festa di fine Ramadan.E ieri ha lanciato l'iniziativa che ha portato i canti arabi a risuonare per il parco, e gli uomini che pregavano nel centro del parco. Da chi è stata data l'autorizzazione? Sta di fatto che una zona di Roma, per quasi tutta la giornata, si è trasformata in una piccola Mecca.
Canti arabi, preghiera e veli: il parco di Roma trasformato nella Mecca
Ieri, con una fitta organizzazione e con la presenza anche del partito islamico MuRo27 (Musulmani per Roma 2027), e in particolare del loro volto, Francesco Tieri, si sono riuniti presso il parco di villa Gordiani, in zona Prenestina
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.