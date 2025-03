Caos treni, ritardi fino a 120 minuti. Come richiedere il rimborso istantaneo

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora disagi per i treni in Italia. Sulla linea ferroviaria Alta Velocità Roma-Napoli questa mattina, lunedì 31 marzo, la circolazione è rallentata per un guasto tecnico nel territorio del Lazio. Sulla pagina Infomobilità di Trenitalia, si legge che i treni possono essere instradati sulle linee convenzionali via Formia o via Cassino, con un maggior tempo di percorrenza e ritardi fino a due ore. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per ripristinare il pieno funzionamento della tratta.



Se da un lato i treni continuano ad avere problemi, dall'altro ci si può consolare con Smart Refund, il nuovo sistema presentato da Ferrovie dello Stato per ottenere il rimborso istantaneo dei biglietti in caso di ritardi o cancellazioni disponibile sul portale web e su applicazione per smartphone.

Smart Refund è disponibile per i passeggeri che hanno acquistato un biglietto per l'Alta velocità o Intercity. Sono due le possibilità: richiedere la cifra economica che in caso di ritardi tra 60 e 119 minuti (quindi entro le due ore) è del 25%, dalle due ore in sù è del 50%, mentre per le cancellazioni c'è il rimborso completo. Chi volesse, però, può richiedere un bonus che sarà speso per un nuovo acquisto. Il servizio, che nel recente passato era disponibile soltanto tramite Smart Caring, dallo scorso mese di settembre ha già fatto fronte a oltre 200mila richieste ognuna delle quali è stata risolta in un tempo medio di 25 secondi.

Come funziona la procedura di richiesta

Per sfruttare il rimborso istantaneo, come anticipato, ci si può collegare con la pagina web di Trenitalia o scaricare l'app, cliccare su "Info e Assistenza/Info su Rimborsi" dell'App oppure attendere la ricezione di mail o sms di Smart Caring (automaticamente) che il cliente riceverà se il proprio treno avrà subìto un ritardo o una cancellazione. A quel punto, dopo aver inserito la mail del proprio account con il quale ci si è registrati e il codice Otp, la richiesta potrà essere inoltrata con il rimborso che arriva in maniera praticamente immediata.

Rimborsi più veloci

Gianpiero Strisciuglio, amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, ha commentato: "L'introduzione di Smart Refund su App e sito di Trenitalia è un esempio concreto dell'impegno dell'azienda nel fornire soluzioni sempre più efficienti, veloci e pratiche per i nostri passeggeri. In questo percorso, l'innovazione tecnologica svolge un ruolo fondamentale poiché ci permette non solo di velocizzare il processo di rimborso, ma anche di renderlo anche più sicuro e trasparente".

Trenitalia spiega anche che è grazie all'uso di tecnologie come smart contract e blockchain che Smart Refund "è in grado di lavorare simultaneamente un elevato numero di richieste, quindi anche in caso di eventi particolari i rimborsi vengono erogati in tempi molto ristretti e in completa trasparenza, poiché lo stato di avanzamento di ciascuna pratica viene tracciato in maniera non modificabile e pubblica sulla dashboard privata del cliente".