Casa, crescono i mutui e le compravendite

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono aumentate del 17% sul 2023 le richieste di finanziamento raccolte online in Lombardia. Secondo l’osservatorio congiunto Facile.it – Mutui.it, notizie positive provengono anche dal mercato immobiliare: secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate nel secondo trimestre 2024 le compravendite di abitazioni in Lombardia hanno registrato un incremento dell’1,5% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Per quanto riguarda i mutui l’importo medio richiesto nei primi dieci mesi del 2024 è stato pari a 145.455 euro, in aumento del 4% sullo stesso periodo del 2023.

Milano è la provincia lombarda dove è stato rilevato l’importo medio più alto (164.997 euro), seguita da Como (144.178 euro); sul gradino più basso del podio troviamo Monza Brianza, con 139.151 euro. Limitando l’analisi alle sole richieste di mutui per l’acquisto della prima casa, emerge che l’importo medio richiesto in Lombardia sia stato pari a 152.480 euro (+4%).

Cresce anche il valore medio dell’immobile oggetto di mutuo, salito nel 2024 a 229.084 euro (+5%).

E mentre rimane stabile l’età degli aspiranti mutuatari, aumenta il peso percentuale delle richieste di surroga, passate dal 24% del 2023 al 33% del 2024, valore cresciuto grazie al calo dei tassi che ha fatto da traino.