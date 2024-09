Case a rischio furto con Google Maps. La guida per proteggersi dai ladri

Ascolta ora 00:00 00:00

I ladri d'appartamento inventano metodi sempre più innovativi per mettere a segno un colpo, e non esitano a ricorrere ad ogni mezzo possibile, persino Google Masp. Sfruttando l'applicazione, che non ha nulla a che fare con questa problematica, riescono infatti a individutare le case migliori in cui commettere dei furti. Si tratta purtroppo di un fenomeno in crescita e sul quale è bene essere informati.

Ecco come i ladri usano Google

A lancia l'allarme sono proprio gli Stati Uniti, dove è stato accertato che i ladri d'appartamento sono soliti ricorrere a Google Maps per individuare e studiare l'abitazione in cui commettere il colpo. Ryan Railsback, agente del dipartimento di Polizia di Riverside, ha posto l'attenzione sul fenomeno, dicendosi molto preoccupato. Usando la street view, i criminali ottengono facilmente informazioni sulla casa che vogliono svaligiare, e non hanno neppure bisogno di recarsi di persona sul posto. Non solo. Usando Google Maps sono in grado di verificare le strade vicine, valutare la presenza di una via di fuga e studiare un piano.

Insomma, con pochi passaggi, possono di recuperare tutte le informazioni che servono per partire già pronti e sicuri di come muoversi. Purtroppo non c'è modo di impedire a questi individui di ricorrere a Google Maps, che è a disposizione di tutti, dunque è importante agire tempestivamente per tutelare le nostre case.

Come "nascondere" la nostra abitazione

Il principale consiglio da seguire è proprio quello di blurare, ossia sfocare, la nostra casa, così da renderla meno visibile su Google Maps, e quindi meno appetibile per i ladri. In molti lo stanno facendo, e pare sia la soluzione migliore, almeno per il momento. In pratica si agisce su street view, nascondendo di fatto la nostra abitazione, che non può più essere vista dai ladri. Ma come si fa?

Per prima cosa bisogna aprire Google Maps da browser e raggiungere la nostra casa su street view. A quel punto si cerca l'opzione "Segnala un problema" e si seleziona.

Verrà aperto un questionario a cui si dovrà rispondere, quindi, una volta arrivati alla voce "Perché stai segnalando questa immagine", bisogna segnalaree "La mia casa". Il passaggio successivo richiede l'invio di tutte le informazioni sulla proprietà, con tanto di indirizzo e-mail. Una volta inserito il captcha, la richiesta viene inoltrata a Google Maps.