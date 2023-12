Cerchi lavoro? Come candidarti in un parco a tema (anche senza esperienza)

Nonostante manchino ancora parecchi mesi alla stagione estiva 2024, è già possibile pensare al futuro e magari, se si è in cerca di lavoro, organizzarsi per tempo. Leolandia il parco a tema di Capriate San Gervasio (BG) che a Carnevale sarà tra i primi in Italia ad inaugurare la stagione, è già alla ricerca di addetti per attrazioni, animazione, spettacoli e servizi agli ospiti.

Come fare per candidarsi

I colloqui per la stagione estiva inizieranno a gennaio, non appena concluse le feste, ma è già possibile inviare le candidature attraverso il sito. Tante sono le posizioni aperte con un ampio ventaglio di scelte possibili, che riguardano tutte le aree di attività del parco: addetti alle biglietterie, all’assistenza e all’accoglienza degli ospiti, operatori giostre e giochi a premio, truccabimbi, animatori con attitudine alla danza, personaggi mascotte, commessi, impiegati per le attività di ristorazione e operai per il settore della manutenzione, sia a livello senior sia tirocinanti. Disponibili anche posizioni per il back-office.

Non serve avere esperienza

Anche chi non ha mai lavorato nei parchi divertimenti e quindi non ha esperienza nel settore, può candidarsi, perché a fronte dell'impiego sono a disposizione corsi di formazione per acquisire i requisiti essenziali per svolgere la mansione assegnata con la dovuta professionalità. Per la maggior parte delle posizioni non sono richieste particolari competenze: sono sufficienti una spiccata attitudine al sorriso e la giusta dose di entusiasmo. La capacità inoltre di lavorare in team e soprattutto la voglia di mettersi in gioco in un ambiente dinamico ed eterogeneo.

Numeri importanti per l'impiego