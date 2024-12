Chef Rugiati litiga con i vicini e li minaccia con il coltello

Ascolta ora 00:00 00:00

Porto di armi o oggetti atti a offendere: allo chef Simone Rugiati è costata una serata in caserma e una denuncia a piede libero la sfuriata contro i vicini, armato di un grosso coltello. Naturalmente un coltello della sua cucina vip.

Nella tarda serata di giovedì, in un clima già pre natalizio, è scoppiata una lite tra vicini di quelle da manuale. Cui il cuoco e volto noto della tv ha reagito furioso. A causa della sua notorietà Rugiati ha attirato subito l'attenzione, se non fosse bastato il fatto che brandiva una lama in mezzo alla strada. Tra l'altro sembra che dell'accaduto circoli anche un video girato da un testimone con il telefonino, in cui si vede lo chef toscano che urla a chi abita sopra di lui: «Scendete, scendete tutti».

Ecco cosa è successo, come anticipato dal Giorno. Le proteste dei vicini di Rugiati sono scoppiate a causa dei rumori e degli schiamazzi nelle ore notturne

dei clienti del suo locale e mal sopportati dagli altri abitanti del palazzo. È probabile che non fosse la prima volta che qualcuno si lamentava. I rapporti tra condomini insomma sarebbero da tempo cattivi. Siamo in zona Chinatown, in via Signorelli, dove la movida è molto vivace e dove si trova il ristorante «Food Loft». Lo chef in risposta alla proteste è uscito armato dal locale e «in stato di alterazione» ha cominciato a urlare per sfidare gli avversari a scendere e affrontarlo. Qualcuno si è affacciato alle finestre, altri sono usciti in balcone, molti passanti si sono fermati a guardare. A quel punto uno dei residenti, sicuramente allarmato dalle minacce del vicino turbolento, ha chiamato il 112 e sono arrivati i carabinieri del Radiomobile. Ai militari è stato raccontato l'episodio e gli è appunto stato mostrato il filmato della sfuriata, video che è anche stato acquisito agli atti. I carabinieri sono entrati nel ristorante, dove hanno trovato Rugiati da solo e ancora molto agitato. Il coltello che aveva appoggiato accanto a sé è stato sequestrato. Il ristoratore è stato portato negli uffici della caserma Montebello dove è stato ascoltato e dove si è calmato. Poi è stato denunciato in stato di libertà e lasciato andare. Ora sarà la Procura a valutare, sulla base dell'informativa dei carabinieri, come procedere nei suoi confronti.

Simone Rugiati, 43 anni, è un volto molto noto in tv per le sue partecipazioni a diversi programmi di cucina, dalla Rai a Gambero Rosso Channel. Nato a Empoli, dopo la scuola alberghiera ha lavorato in alcuni ristoranti toscani. È comparso per la prima volta alla Prova del cuoco su Rai1 nel 2002. Dal 2011 ha partecipato a Cuochi e fiamme su La7 e poi su Food Network, dove dal 2019 conduce Food Advisor. Oltre ai programmi di cucina ha partecipato anche a trasmissioni non specializzate. Nel 2010 la settima edizione dell'Isola dei famosi lo ha reso celebre per il grande pubblico. È stato pure a Pechino Express, Tu sì che vales e Selfie.

Per il canale del Gambero Rosso è stato protagonista dei format Nudo& Crudo e Io, Simone e il loft.

Il Food Loft di chef Rugiati oltre che un ristorante è anche uno spazio polifunzionale di 350 metri quadrati dedicato al cibo, con locali per appuntamenti aziendali e privati e servizi televisivi.