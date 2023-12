"Chi ascolta trap diventa un drogato", è scontro acceso in tv fra Crepet e Frankie hi-nrg

Continua a tenere banco l'argomento musica trap e violenza, un'associazione venutasi a creare specialmente dopo i recenti fatti di cronaca che hanno visto come protagonisti personaggi come Simba La Rue e Baby Gang, finiti dietro le sbarre dopo la sparatoria avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville a Milano.

Ospite del talk show In altre parole, lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet non ha risparmiato dure parole nei confronti del genere trap, arrivando a scontrarsi col rapper Frankie hi-nrg, presente in studio. Fra i due sono volate scintille.

"Chi ascolta quella musica diventa drogato"

" Trapper è la gabbia, trapping è drogarsi. Questo è lo slang americano da cui è nata tutta questa cosa ", spiega il professor Crepet quando gli viene data la parola. Frankie hi-nrg, psedonimo per Francesco Di Gesù, non accetta certe affermazioni, infatti ribatte subito: "Questa è una sua deduzione" . "Non è una deduzione, è inglese ", afferma convinto lo psichiatra.

In studio viene poi spiegato con il termine trap-house erano indicati quei ghetti ad Atlanta in cui si vendeva la droga. Frankie hi-nrg, tuttavia, sottolinea che ciò non ha alcun legame con la musica. "Non c'entra nulla con l'essere o meno drogati. Trap significa trappola!" . "Se vogliamo avere una visione buonista va benissimo, mettere il trap vicino al romanzo noir mi sembra una cosa un po' faticosa ", interviene subito Crepet. " Quando ho letto 'A sangue freddo' non sono diventato un assassino".

"Nessuno che ascolta una trap diventa un assassino. Io conosco molte persone, giovani e meno giovani, che ascoltano la trap, o addirittura la producono, e non è che siano assassini o frequentino assassini, o abbiano questo tipo di velleità. Sono parole un po' tranchant le sue" , ribatte piccato Frankie hi-nrg.

" Lei non ha ascoltato, non ho detto che il trapper è un assassino ", ha rispotto Crepet, visibilmente seccato. " Chi ascolta trap diventa un drogato, uno che assume psicofarmaci. No? Allora sono tutte persone che poi vanno in convento e chiedono perdono a Dio ".

Gli animi in studio si surriscaldano. Frankie hi-nrg insiste col dire che le persone che ascoltano trap sono soggetti assolutamente normali, che conducono una vita nella norma e che vanno anche a votare.

Il tema del femminicidio