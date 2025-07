Venduta villa Matilda sul lago di Como. Chi ha comprato la proprietà di Fedez e Ferragni

Ora è ufficiale: Villa Matilda, la lussuosa dimora affacciata sul lago di Como e acquistata da Chiara Ferragni e Fedez nel 2023, è stata venduta per 13 milioni di euro. A confermare la notizia, dopo settimane di indiscrezioni e smentite, è un comunicato congiunto diffuso dall’agenzia immobiliare La Reale Domus Knight Frank e dalla società Fly Immobiliare, controllata dalla holding familiare Zedef Srl.

Una delle ville più prestigiose del lago

Situata nel comune di Pognana Lario, Villa Matilda è stata definita " una delle più prestigiose ed eleganti dimore del lago di Como ". Caratterizzata da un’architettura moderna e da una vista mozzafiato sul lago, la villa era diventata anche protagonista di numerosi contenuti social pubblicati dagli ex Ferragnez. Secondo quanto riportato, a cedere l’immobile sarebbe stato Fedez, mentre l'acquirente è descritto come un importante imprenditore del Nord Europa, il cui nome al momento non è stato reso pubblico.

Una vendita che fa notizia

La notizia della vendita ha rapidamente fatto il giro del web e dei media, attirando l'attenzione di fan, curiosi e operatori del mercato immobiliare di lusso. Si tratta infatti di una delle transazioni più rilevanti sul lago di Como negli ultimi mesi, sia per il valore economico che per la notorietà dei protagonisti coinvolti.

La scelta di vendere Villa Matilda giunge in un periodo particolarmenteper la coppia, che negli ultimi mesi ha affrontato momenti di crisi professionale, seguiti da un’ampia esposizione mediatica.