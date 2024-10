Nessuno vuole comprare la villa di Fedez e Ferragni: "Chiedono il doppio del prezzo di acquisto"

Ascolta ora 00:00 00:00

Villa Matilda doveva essere il rifugio di Chiara Ferragni e Fedez sulle sponde del lago di Como, ma dopo la separazione l'immobile è finito in vendita. La storica dimora acquistata e ristrutturata dai Ferragnez tra il 2022 e il 2023 non rientra più nei piani del rapper e dell'influencer che, però, non riescono a disfarsene. Villa Matilda è in vendita da diversi mesi ma nessun acquirente si è fatto ancora avanti neppure gli stranieri che tanto apprezzano il lago e la sua calma.

Villa Matilda in vendita: quanto vale

L'immobile conta 400 mq di ambienti interni distribuiti su due piani e si affaccia direttamente sul lago. Circondata da un giardino di 1000 mq, la villa - che è stata chiamata Matilda in onore del bulldog francese di Chiara Ferragni - è dotata anche di una dependance, una darsena privata con barca e una piscina panoramica a sfioro. La dimora storica si trova a Pognana Lario, non lontano dalla lussuosa villa di George Clooney, e fu acquistata due anni fa dai Ferragnez per circa 5 milioni di euro. Oggi, però, sul mercato è stata messa in vendita, pare, al doppio del suo valore. L'immobile ha subito una profonda ristrutturazione prima che i Ferragnez la presentassero al popolo dei social nel luglio 2023, quando trascorsero a Lario il loro primo weekend. Con la crisi coniugale scoppiata a marzo e la separazione arrivata poco dopo, villa Matilda è stata messa in vendita ma un prezzo raddoppiato (si parla di dieci milioni di euro) rispetto a quello di acquisto.

Perché nessuno vuole comprarla

Una cifra importante che avrebbe frenato addirittura le visite all'immobile. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, fino a oggi solo una decina di possibili acquirenti avrebbe visitato la villa, ma nessuno si sarebbe dimostrato intenzionato ad acquistare la proprietà. "I detrattori in paese (forse invidiosi) lamentano il prezzo elevato, la ristrutturazione infelice e i trecento gradini per raggiungerla ", riferisce il quotidiano. Alla villa si accede anche via lago con la "I detrattori in paese (forse invidiosi) lamentano il prezzo elevato, la ristrutturazione infelice e i trecento gradini per raggiungerla , il mezzo che hanno sempre scelto i Ferragnez quando raggiungevano la loro abitazione.

Dunque, la villa rimane in vendita ma intanto Fedez e i genitori si sono fatti vedere a Lario in qualche occasione . In estate il rapper aveva persino condiviso su Instagram foto e video di un fine settimana trascorso con i figli Leone e Vittoria sul lago di Como. Proprio nella villa che oggi non riesce a vendere.