Chiesto processo per Sgarbi per reati tributari

I pubblici ministeri della procura di Roma hanno chiesto per Vittorio Sgarbi il rinvio a giudizio con le ipotesi di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Il critico d'arte, ed ex sottosegretario al ministero della Cultura, risulta indagato e, secondo la procura della Capitale, le pendenze erariali con l'Agenzia delle Entrate ammonterebbero a circa 715mila euro. In base a quanto ricostruito dai pm, Sgarbi avrebbe acquistato nell'ottobre 2020 un quadro di Vittorio Zecchin, "Il giardino delle fate", durante un'asta d'opere d'arte ma facendo risultare come acquirente la sua compagna, Sabrina Colle.

In base all'accusa, l'acquisto sarebbe avvenuto utilizzando il denaro di una terza persona con l'obiettivo di evitare che il Fisco intervenisse per un eventuale sequestro. Sempre secondo la ricostruzione, questo passaggio sarebbe stato effettuato per aggirare la possibilità che, essendoci contenziosi con l'erario, il quadro potesse diventare un valore di contropartita. Questa è la tesi che viene portata avanti dall'accusa. Al critico d'arte viene contestata la violazione dell'articolo 11 della legge sui reati tributari sulla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.