Ciccio e Tore, l'appello di papà Filippo: "Chi sa qualcosa ora parli"

" Chi sa parli, i miei figli non erano soli il pomeriggio in cui finirono nel pozzo, sanno qualcosa i loro compagni di giochi e anche i loro genitori ". È l'appello di Filippo Pappalardi, il papà di Ciccio e Tore, i due fratellini scomparsi a Gravina di Puglia, una cittadina distante poco più di 40 chilometri da Bari, il 5 luglio 2006. I corpi furono ritrovati all'interno di un pozzo, in una casa abbandonata, dopo un anno e mezzo di ricerche andate a vuoto. Era il 25 febbraio 2008, 15 anni fa. " Chi ha detto troppo poco, chi ha ritrattato, chi ha depistato, si metta una mano sulla coscienza ", dice Filippo in un'intervista a Repubblica.it in cui chiede di riaprire le indagini.

La "casa delle cento stanze"

Se c'è un dettaglio inquietante in questa storia drammatica, uno dei tanti, riguarda il luogo che per oltre 200 giorni ha custodito il segreto di due giovani vite spezzate troppo presto: Ciccio aveva 13 anni e Tore appena 11. Furono estratti dal fondo di un pozzo in un casolare abbandonato, la "casa delle cento stanze", dove i ragazzini del posto erano soliti incontrarsi nel tardo pomeriggio. Lo hanno fatto fino a quando quel vecchio rudere non è crollato, forse, sotto il peso greve di verità inconfessabili. " Credo che in quella casa sia accaduto qualcosa di inconfessabile, che nessuno tra i coetanei dei bambini e tra gli adulti ha potuto dire Perché un segreto così conservato, costi quel che costi, è un segreto per forza importante ", afferma Mauro Valentini, il giornalista e scrittore che assieme all'ex comandante dei Ris di Parma, Luciano Garofano, ha scritto un libro dedicato alla vicenda dei fratellini morti a Gravina di Puglia.

"Abbiamo segnalato nomi e cognomi"

C'è un groviglio di testimonianze in questa tragedia, di parole non dette e ritratte. Filippo Pappalardi ha chiesto per ben due volte alla procura di riaprire le indagini. L'ultima nel luglio 2021, quando è stata respinta l'istanza formulata dal suo legale sulla scorta di una relazione stilata dal generale Garofano. " Abbiamo segnalato alla Procura nomi e cognomi di persone che hanno mentito o non detto tutto ciò che sapevano. I compagni di Ciccio e Tore, che presumibilmente erano con loro, all'epoca non erano imputabili e anche oggi se parlano non rischiano nulla . - spiega l'ex comandante dei Ris a Repubblica - Inoltre, ci sono reperti - una bomboletta spray, la batteria di un telefono, un palloncino - che potrebbero essere rianalizzati alla ricerca di elementi dattiloscopici e genetici con tecniche che quindici anni fa non esistevano. Non è giusto che un padre non sappia cosa è accaduto ai suoi figli, che di fatto sono morti di stenti ".

L'appello: "Chi sa parli"