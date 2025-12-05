Cloud Dancer: il bianco etereo scelto da Pantone come colore del 2026

Il mondo del colore ha un nuovo protagonista. Per il 2026 il Pantone Color Institute ha indicato come tonalità simbolo dell’anno Pantone 11-4201 Cloud Dancer, un bianco impalpabile e luminoso che richiama la leggerezza delle nuvole. La scelta è stata rivelata con un annuncio molto atteso: al termine del conto alla rovescia il sito dell’istituto è andato temporaneamente offline per l’elevato traffico, mentre sui social circolava un video poetico in cui una giovane donna, avvolta da un abito bianco, osserva il cielo con espressione sognante.

Un bianco che invita alla calma e a un nuovo inizio

Cloud Dancer non è un semplice bianco: Pantone lo descrive come una tonalità capace di trasmettere serenità, chiarezza mentale e spazio creativo in un momento storico dominato da rumori, distrazioni e sovraccarico visivo. Da quando, nel 1999, l’istituto ha inaugurato la tradizione del “colore dell’anno” con il celebre Cerulean Blue, ogni scelta cromatica ha cercato di riflettere lo spirito del tempo. Questa volta il messaggio è chiaro: rallentare, respirare e ripartire da una tela immacolata.

La direttrice esecutiva del Pantone Color Institute, Leatrice Eiseman, ha spiegato che Cloud Dancer rappresenta un invito ad aprirsi a nuove modalità di pensiero, lasciando emergere idee più limpide in un mondo dominato da stimoli continui. Nelle sue parole, " questa tonalità discreta offre una promessa di chiarezza, aiutandoci a ritrovare la concentrazione e a liberarci dal rumore esterno ".

Il bianco come equilibrio

Invece secondo Laurie Pressman, vicepresidente del Pantone Color Institute, la scelta del bianco riflette un periodo storico in cui le persone cercano equilibrio tra il futuro tecnologico e la necessità di una connessione autentica. Cloud Dancer, con la sua neutralità brillante, diventa così un ponte tra innovazione e introspezione, un punto di partenza per immaginare nuove forme di espressione.

Pantone intende celebrare questo concetto coinvolgendo direttamente la comunità creativa, nel corso del 2026 verranno pubblicate opere in edizione limitata, realizzate da artisti provenienti da settori differenti. Tra le collaborazioni annunciate figura quella con l’illustratore e artista visivo Emiliano Ponzi, incaricato di realizzare una tote bag esclusiva dedicata alla tonalità dell’anno.

Cloud Dancer negli interni

Nel campo dell’interior design, Cloud Dancer si presenta come una base ideale per costruire ambienti armoniosi. È un bianco luminoso che dialoga con qualsiasi palette, capace di mettere in risalto materiali naturali, texture complesse e geometrie architettoniche. Non è un colore che si limita a fare da sfondo, contribuisce a creare spazi equilibrati e rilassanti, favorendo un’estetica pulita e un minimalismo sofisticato.

Accoppiato con legno riciclato, pietra o fibre naturali, diventa anche simbolo di un approccio progettuale più attento all’ambiente. Nei diversi ambienti domestici trova applicazioni versatili: può ampliare visivamente una cucina, dare un tocco spa ai bagni o conferire eleganza senza tempo ai soffitti di un salotto contemporaneo.

Le palette del 2026

Come ogni anno, Pantone accompagna il colore principale con una serie di combinazioni pensate per ispirare designer e creativi. Per il 2026 ha presentato sette palette che esplorano mood differenti: Atmospheric, Comfort Zone, Glamour & Gleam, Powdered Pastels, Tropical Tonalities, Light & Shadow e Take a Break. Ognuna offre una lettura diversa di Cloud Dancer, dimostrando la versatilità di un bianco che può diventare caldo o freddo, minimalista o glamour, a seconda del contesto in cui viene inserito.

Un colore che racconta il nostro tempo

La scelta di Cloud Dancer sembra incarnare il bisogno collettivo di una pausa e di uno sguardo più limpido sul futuro.

In un momento di trasformazione, culturale, tecnologica e sociale, Pantone propone un bianco che non è assenza, ma possibilità, un colore che invita a riscrivere nuove storie e a ridisegnare il mondo con delicatezza e immaginazione.