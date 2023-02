La cocaina, i figli, la scuola: indagato il presidente dell'Eintracht

Il pubblico ministero di Francoforte ha deciso di avviare un'indagine nei confronti del presidente dell'Eintracht Francoforte, Peter Fischer, per acquisto e possesso illegale di cocaina. Secondo quanto riportano diversi media tedeschi, infatti, la conferma dell'inizio di questa inchiesta è arrivata direttamente dalle autorità incaricate, aggiungendo che anche la moglie di Fischer e il figlio maggiore di 25 anni sono indagati. Una notizia che arriva a due settimane dalla sfida contro il Napoli in Champions League, gara di andata degli ottavi di finale.

La famiglia del presidente dell'Eintracht

L'origine dell'indagine, a quanto pare, è legata all’altro figlio di Peter Fischer – di 13 anni – che avrebbe consumato cocaina con un suo amico a scuola. A dare l'allarme è stata proprio la madre di quest'ultimo, notando alcuni comportamenti strani nonché un'evidente alterazione dell'umore. Subito dopo questa segnalazione sono scattati immediatamente tutti i controlli del caso da parte delle autorità tedesche. L'appartamento dei Fischer è stato perquisito martedì scorso, con un cane da fiuto che avrebbe trovato tracce di cocaina sul dessert, che il presidente dell'Eintracht stava consumando, e anche su un comodino. La Procura ha anche confermato il rinvenimento di una piccola quantità di marijuana. La famiglia, secondo le prime informazioni, avrebbe tenuto la droga in modo tale che anche il tredicenne potesse avere "un accesso incontrollato". Al momento non risultano ancora essere arrivati commenti ufficiali da parte dell'Eintracht o da Fischer stesso.

La storia di Peter Fischer

Peter Fischer, 66 anni, è un ex ultras. È cresciuto infatti in quello che è conosciuto come Blocco-G, il settore dello stadio Deutsche Bank Park di Francoforte in cui sono soliti ritrovarsi i supporter più accesi del team tedesco rossonero durante ogni incontro casalingo. Fischer fa parte di un'associazione di tifosi che conta oltre 22.000 soci – circa 700 supporters club affiliati – e che controlla, grazie a 16 dipartimenti, le principali realtà sportive della città di Francoforte. Tra queste, c'è anche la Eintracht Frankfurt AG: società che gestisce il settore calcio cittadino che è stata fondata come società di capitali per le esigenze di iscrizione nei campionati tedeschi 23 anni fa. Nel 2018 il patron del club teutonico intimò i suoi tifosi di non recarsi a Roma per assistere al match contro la Lazio in Europa League: "Temo che a Roma andranno anche tifosi che non saranno in possesso del biglietto. Restate a casa, guardate la partita in televisione. A Roma c'è un numeroso gruppo di estremisti, sono crudeli e difficili da gestire", disse.