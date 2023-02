"Chissà la paletta...", "Cogl***azzo". Scontro social tra Lucarelli e il giornalista

Scontro di fuoco via Twitter tra Selvaggia Lucarelli e Stefano Cappellini. Motivo del durissimo litigio tra due giornalisti è la notizia del ritorno della Lucarelli al Fatto Quotidiano – con cui aveva già collaborato dal 2015 al 2021 – dopo la parentesi a Domani. In realtà l'annuncio dell’addio al giornale diretto da Stefano Feltri non è arrivato direttamente dalla Lucarelli, bensì dal vicedirettore di Repubblica con un tweet che non è stato per niente gradito da Selvaggia. Ma che cosa è successo di preciso?

Il litigio su Twitter

Selvaggia Lucarelli abbandona, quindi, la collaborazione con il quotidiano che fa capo a Carlo De Benedetti dopo nemmeno un anno e mezzo. Era stata proprio lei ad annunciare via social l’inizio della sua nuova avventura cartacea nel novembre del 2021 dopo sei anni di editoriali scritti per il Fatto quotidiano. "Da oggi sarò una giornalista di Domani. Non è un gioco di parole ma una nuova avventura in cui spero sarete con me", erano state le sue parole tramite un video con cui aveva dato ufficialmente il via al suo arruolamento nel quotidiano diretto e fondato da Stefano Feltri. Ora l'avventura è giunta ai titoli di coda, in favore di un riapprodo a un vecchio 'amore' giornalistico. Tuttavia non sono mancati i veleni e le ironie nei suoi confronti da parte di qualche collega per la scelta di ritornare professionalmente da Marco Travaglio.

Tutto è nato da un post su Twitter di Stefano Cappellini, che ha annunciato (seppur indirettamente) il bis di Selvaggia Lucarelli al Fatto Quotidiano. "Piccole notizie dal mondo dei giornali: Selvaggia Lucarelli lascia il Domani e torna nella cornice, a lei più affine, del Fatto quotidiano. Prima missione: le pagelle del Festival di Sanremo. Chissà che voto comparirà sulla paletta alzata per Zelensky". Apriti cielo. A strettissimo giro è arrivata la durissima replica dell'editorialista al vicedirettore di Repubblica: "Sarà che anche tu sei in una cornice molto affine al tuo giornalismo, ovvero dare notizie imprecise, ma sei male informato. Inizio con un altro tema. Per il resto mi hai dato un’idea, inizio già con le palette!". Sotto questa sua dichiarazione viene pubblicata anche una foto della stessa Lucarelli in posa mentre alza la paletta di Ballando con le stelle: invece di un voto da zero a 10, però, il giudizio photoshoppato è "coglionazzo".

Il diverbio è proseguito

Il botta è risposta tra i due è proseguito con la risposta, sempre su Twitter, di Cappellini: "Che nervosismo, ho dato la notizia a borse aperte? Qualunque sia la materia del tuo esordio sarà senz'altro in linea con l'eleganza, la coerenza e l'onestà intellettuale che accompagnano sempre il tuo lavoro, qui sotto ben testimoniate". A chi faceva notare a Selvaggia che tra i difensori di lui fossero intervenuti Marta Ottaviani e Antonino Monteleone delle Iene, lei ha controreplicato: "Fanno quasi tenerezza".