"Il comunismo è emancipazione". La teoria choc della filosofa in tv

Ora gli intellettuali progressisti ci fanno pure la doppia morale sulla Storia. Vengono cioè a spiegarci che il comunismo avrebbe avuto connotati positivi, a differenza del fascismo. E i soprusi commessi in nome della bandiera rossa? Trascurabili dettagli, probabilmente. Piccoli incidenti di percorso. Addentrandosi in una dissertazione tra passato e attualità, la professoressa Donatella Di Cesare ha abbozzato nelle scorse ore un ragionamento che ci ha lasciati alquanto attoniti. Durante il dibattito sul 25 aprile in corso a diMartedì, su La7, la filosofa romana si è infatti rifiutata di mettere i due totalitarismi sullo stesso piano e ha approntato dei distinguo storicamente discutibili.

"Il comunismo è emancipazione". La teoria della filosofa

"A me non piace questa retorica di mettere due totalitarismi sullo stesso piano, perché questo, soprattutto in Italia, è inaccettabile", ha affermato Di Cesare in tv. Poi il pezzo forte (e più opinabile) del suo ragionamento. Ovvero la distinzione tra le due forme di estremismo politico. "Il comunismo non è lo stalinismo e quindi anche questa equiparazione è sbagliata. Il comunismo è stato ed è un progetto politico di emancipazione, mentre il fascismo è sin dall'inizio un progetto di perversione ed è connesso al nazismo", ha argomentato la professoressa, senza che nessuno osasse contraddirla o farle presente le evidenti lacune di fondo di quelle sue teorie.

Le nefandezze rosse dimenticate

Il comunismo, infatti, è stato anche (e soprattutto) foriero di violenze, di costrizioni, di libertà negate, di rappresaglie e di purghe. Nulla a che vedere con la ricostruzione irenica proposta dalla docente universitaria. Per condannare l'ideologia rossa, peraltro, Di Cesare avrebbe anche potuto fare a meno di ricordare l'olocausto sovietico con i suoi 60milioni di morti. Le sarebbe bastato parlare dei vari regimi comunisti che hanno infestato l'Europa o, per andare più lontano, dei campi della morte dei khmer rossi, che hanno sterminato tre milioni di persone. Forse non erano anche quelle delle degenerazioni politiche? Oppure, limitandosi all'Italia, avrebbe potuto spiegare che alcuni partigiani comunisti desideravano destituire il fascismo non per ripristinare la libertà, ma per introdurre un'altra dittatura di segno opposto. Non tutti gli antifascisti erano democratici. Citando poi i libri di Giampaolo Pansa, avrebbe avuto l'occasione di ricordare anche le nefandezze compiute durante la guerra civile.

L'ennesimo attacco alla Meloni

Eppure, tutte quelle circostanze non hanno trovato spazio nel suo ragionamento. Diversamente, la filosofa ha ribadito: " Quello che è inquietante (...) è che nella destra di Giorgia Meloni si vede una continuità. Il problema di condannare il fascismo sta evidentemente anche nel fatto che vengono riproposte delle politiche che ricordano molto da vicino delle politiche del passato ". Impossibile non cogliere una certa contraddizione di pensiero tra la caccia al presunto ritorno del fascismo e il silenzio su alcuni avvimenti - invece accertati - appartenenti alla storia.