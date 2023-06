Conte ora è in difficoltà, ciaone abuso d'ufficio e Nordio: quindi, oggi...

- Oltre 5 milioni di spettatori in tv per i funerali di Berlusconi, divisi tra le varie emittenti. Il racconto ha monopolizzato la giornata sul piccolo schermo. Senza contare tutti quelli che hanno partecipato alle esequie tramite telefono, tablet e computer, magari sintonizzati in diretta dall'ufficio. Questo per riprendere quando abbiamo affermato ieri in merito al giochino del Fatto secondo cui "la piazza non era piena". Ai tempi di Berlinguer, quando le tv erano poche e gli smartphone inesistenti, per partecipare a un evento pubblico dovevi alzare il sedere e andare di persona. Oggi no. Sintesi: i funerali del Cav sono stati un evento, un evento partecipato e di piazza. Piaccia o no a Travaglio.

- Elly Schlein piazza l'asticella per il partito democratico: alle europee dovrà essere il primo partito. Il che non significa "vincere", solo arrivare davanti a FdI. Per ora la distanza è di 7 punti circa. Auguri e figli maschi.

- Il Bayer Monaco, club multimilionario e che paga fior di quattrini i suoi giocatori, è stato multato dall'ufficio doganale di Monaco per non aver versato il salario minimo ad alcuni dipendenti nell'accademia giovanile che gestiva. Ora, sono contrario ad ogni sindacalismo per partito preso. Però non comprendo neppure imprese e imprenditori che fanno i furbi: possibile che, di fronte a stipendi a sei zeri dei calciatori, una società come il Bayern debba arrivare a sottopagare un povero cristo che lavora nella sua academy?

- Voi sapete che questa nostra rubrica difficilmente affronta ogni singolo tema con più di qualche riga. Il motivo è semplice: per dare una chiave di lettura servono poche parole, non sbrodolate infinite. Mi chiedo allora per quale motivo Concita De Gregorio debba disboscare l'amazzonia ogni qual volta tenta di spiegare qualcosa di banale per cui basterebbero pure soltanto i titoli.

- Fermi tutti, questa cosa è meravigliosa: in vetta a Chart Spotify, una classifica che tramite un algoritmo calcola le impennate negli ascolti di un singolo brano e le condivisioni sui social, ha decretato che negli ultimi giorni in vetta alla classifica c'è "Meno male che Silvio c'è".

- Abolito l'abuso d'ufficio, un reato inutile che in tanti anni ha prodotto nemmeno 100 condanne a fronte di oltre 5mila indagini. L'unico risultato di questa legge, apprezzata da Repubblica e dal M5S, è stato quello di bloccare amministratori pubblici e sindaci che - spaventati dal rischio galera - non apponevano più una firma neppure alla giustificazione per l'assenza scolastica dei figli.

- Sia lode alla riforma che riduce le possibilità di pubblicazione delle intercettazioni. A casa mia fare incetta di nastri nelle procure non è un gran modo di fare giornalismo.

- Bene anche la rimodulazione del reato di traffico di influenze illecite, che non si capisce bene cosa siano: non basterà millantare di avere dei rapporti con chissà chi per finire sotto processo.

- Gli incidenti sulle strade capitano. Capitano tutti i giorni. Ma che un bimbo debba perdere la vita a causa di un video da caricare su Youtube, beh: rende il tutto maledettamente tragico. E ingiusto. Tuttavia, prima di condannare i TheBorderline senza sapere esattamente cosa è successo aspetterei almeno un giorno.

- Un Giuseppe Conte in difficoltà, dopo aver disertato i funerali di Berlusconi per far contenta la base, verga un post su Facebook per spiegare le sue scelte spiegando che l'ha fatto per "rispetto" verso la storia del M5S da sempre contrapposto al Cav. La verità è che sarebbe voluto andare e la sua assenza si è notata, più della presenza della Schlein. Che almeno ha avuto il buon gusto di partire solo ora con la solfa del "non era necessario il lutto nazionale". Una cosa dimostra l'odierno post di Giuseppi: che fa fatica a contenere la base. E che nel ruolo di capopopolo non sta molto bene. Non in giacca e pochette.