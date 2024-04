Core presenta “L’Inclusione” e valorizza i talenti femminili

Nessuna ideologia, ma una riflessione concreta sull’inclusione attiva delle donne nella società e nel mondo del lavoro. Con questo obiettivo nasce L’Inclusione, la rivista dell’osservatorio Diversity & Inclusion Hub della società di corporate relations Core. Giovedì a Milano è stato presentato il primo numero del magazine.

Lo sviluppo sostenibile, sostengono i fondatori, si può raggiungere con politiche mirate a favore della partecipazione femminile nelle aziende. Sei gli opening remarks: Alessia Cappello assessora allo Sviluppo economico e Politiche del lavoro del Comune di Milano; Andrea Catizone, avvocata e Legal Advisor; Massimiliano Coppa, director di Axpo Italia; Anna Maria Morrone del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; Agnese Pini, direttrice del quotidiano La Nazione; Gaia Marsigli dell’Associazione Italiana Direzione Personale e otto discussant tra cui Patrizia Rutigliano di Poste Italiane e Romina Gingasu di Red Women Foundation.

«Le aziende che adottano politiche di inclusione e trasparenza tendono a ottenere performance di business migliori», ha detto Massimiliano Coppa. Anna Maria Morrone di Fs ha rimarcato l’impegno del gruppo per l’equità di genere. «Abbiamo avviato alcuni career day al femminile con l'iniziativa EmpowHer», ha spiegato. «Ci siamo – ha aggiunto – attivati per il benessere di colleghe e colleghi, grazie al lancio di un servizio di supporto psicologico, e per la sicurezza di tutte le persone con l’istituzione della consigliera di fiducia e la realizzazione di una campagna abilitante contro le molestie nei luoghi pubblici».

L’assessore comunale Cappello ha ricordato poi l’introduzione del Patto del Lavoro, che prevede il servizio «Sperimentazione politiche attive del lavoro», avviato nel 2022 per il reinserimento nel mercato del lavoro di 5mila donne disoccupate.